Entre los muchos detalles que sorprenden a Liliana Villanueva en un viaje a China –experiencia narrada en Viento del Este (Blatt & Ríos)– está el silencio en las rutas, avenidas, autopistas. En China, parece ser, predominan los autos eléctricos, cuestión que puede ser riesgosa para un occidental: habituados a la estridencia de los motores, a veces confiamos más en el oído que en la vista a la hora de cruzar una calle... reflejo complicado en un mundo de autos silentes. Viento del Este, por cierto, esuna visita a otro mundo. Y esta foto, más allá de la experiencia personalísima que se narra en el libro, podría ilustrarla. China es comunista a la vez que emblema del descomunal potencial del capitalismo. China, hoy, no para de producir, entre otras cosas, autos que, en fechas críticas, pueden atorarse en un clásico (aunque presumiblemente no estruendoso) embotellamiento.