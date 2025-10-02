Tras la polémica en redes, se canceló la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario

Ideas que pueden parecer “divertidas” no son siempre bienvenidas. Tras los reclamos de la comunidad científica y cultural en redes sociales para que se cancele el lanzamiento de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B, $ 27.999), de la escritora Ludovica Squirru, en el Planetario Galileo Galilei, el grupo Penguin Random House (PRH) y la autora decidieron en tiempo récord suspender la presentación, programada para este sábado a las 18.

El gobierno porteño había alquilado las instalaciones del emblemático edificio a la editorial, como hace con otras instalaciones públicas. Las críticas apuntaban al hecho de que la presentación de un libro de astrología, considerada una pseudociencia, se iba a hacer en un espacio dedicado a la difusión de la ciencia. “Es un error y un horror”, posteó en X el exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.

“Por las recientes repercusiones, las partes involucradas decidimos suspender el evento”, informaron desde PRH a LA NACION. “Ciudad nos cobraba el alquiler porque el evento era privado y no formaba parte de la programación habitual del Planetario; como hizo Netflix con el Colón o en La Boca”, detallaron. La entrada a la presentación era libre y gratuita.

La suspensión del lanzamiento será anunciada en las cuentas de redes sociales de PRH y Squirru.

Ayer, la comisión directiva de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA), que preside Mariana Orellana, había solicitado a la ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes que cancelara el evento de astrología. No obstante, la decisión provino de Squirru y la editorial.

En la carta pública, la presidenta de la AAA criticaba, en duros términos, la iniciativa avalada por el Ministerio de Cultura porteño y exigía la “cancelación inmediata” (trascendió que el término “cancelación” había disgustado a las autoridades porteñas). Orellana consideró la decisión “un agravio a la comunidad científica y educativa [...], un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias [...] y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.