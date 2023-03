Tres librerías de la Argentina “que es necesario conocer antes de morir”

escuchar

Todos tenemos una lista de cosas pendientes para llevar a cabo antes de morir. Una amante de las librerías y los viajes, la escritora y guionista estadounidense Elizabeth Stamp, que acaba de lanzar en el sello belga Lannoo la guía 150 Bookstores You Need to Visit Before You Die (150 librerías que necesitas visitar antes de morir), escogió tres librerías de la Argentina en su relevamiento internacional. En la guía, compuesta de breves textos y recomendaciones e ilustrada con fotos, la Argentina es el país de América Latina con mayor cantidad de librerías seleccionadas. Ellas son El Ateneo Grand Splendid y Libros del Pasaje, de la ciudad de Buenos Aires, y Oliva Libros, de Rosario.

Portada de "150 Bookstores You Need to Visit Before You Die", de Elizabeth Stamp Gentileza

Stamp agrupa librerías de todo el mundo y las ordena por continentes y países, desde África hasta Oceanía. Cada ejemplar de 150 Bookstores You Need to Visit Before You Die, de 256 páginas, cuesta treinta euros.

“Desde que tengo memoria, he sido muy feliz mientras vagaba por los pasillos de una librería -revela la autora en el prólogo-. Mi pequeña ciudad natal de Wheeling, en Virginia Occidental, tenía dos librerías independientes [...] y aprendí desde muy joven que las librerías son lugares mágicos. Mientras reunía las librerías para este libro, comencé con un acercamiento muy general: ¿Es esta una librería que me gustaría visitar? Sin embargo, dado que cada librería es una librería que me gustaría visitar, tuve que pensar en algo más específico. Hay algo especial en cada librería de este libro, ya sea su arquitectura maravillosa, un catálogo altamente especializado o el impacto que tiene en la comunidad. En la era de Amazon, las librerías enfrentan desafíos increíbles, por eso es importante apoyar a tu librero local independiente, visitando, comprando libros on line o llamándolo para pedirle recomendaciones”. Con treinta librerías, Estados Unidos, país natal de la autora, es el más representado en el libro.

Vista de El Ateneo Grand Splendid, en la ciudad de Buenos Aires: si bien el edificio tiene cien años, la librería es joven: llegó a ocupar el lugar del viejo teatro en el año 2000 Ludovic Marin - AFP

Encabeza la lista de las librerías argentinas El Ateneo Grand Splendid, del poderoso Grupo Ilhsa, a la que Stamp concede dos páginas con una descripción, recomendaciones y fotos del bello edificio que se convirtió en megalibrería en diciembre de 2020. “Esta épica librería es un recordatorio hermoso de una época pasada en Buenos Aires”, consigna Stamp. Ubicada en la avenida Santa Fe 1860, a este “palacio de libros” lo visitan escritores, celebridades y lectores de todo el mundo en su paso por Buenos Aires. “Si has soñado con una vida bajo las brillantes luces de Broadway, puedes hacerla realidad visitando el café ubicado en el escenario”, sugiere Stamp.

La segunda en la lista es la palermitana Libros del Pasaje, ubicada en Thames 1762, en “el barrio de moda, Palermo Soho”, precisa Stamp. “La autora se contactó con nosotros vía mail, en septiembre de 2022, para contarnos que estaba trabajando en un libro sobre librerías y que le gustaría incluirnos, y nos pedía algunos datos e imágenes -cuenta a LA NACION María Oyhanarte-. Recibimos la noticia con un orgullo y una alegría enorme. Somos conscientes de que nuestro local es un punto de referencia a nivel local e internacional pues somos citados en varias guías turísticas y visitados por muchos autores extranjeros y turistas, pero esta noticia trascendía eso. Ser incluidos entre las tres librerías del país que hay que conocer fue una sorpresa enorme que nos llenó de felicidad”.

Libros del Pasaje, en Palermo, el barrio que inmortalizó Jorge Luis Borges Gentileza

La librera aún no tiene un ejemplar en papel del libro de Stamp, aunque pudo ver algunas páginas en PDF. “Destaca la atención de nuestros libreros [’aman leer y lo que hacen’, dice la autora], nuestra actividad cultural y el precioso ámbito que son, justamente, tres nuestros cuatro pilares. El cuarto sería nuestro extenso catálogo, que incluye desde literatura infantil hasta libros de filosofía o ensayo, pasando por literatura, historia o género”.

Libros del Pasaje funciona desde 2004 en una casona antigua reacondicionada en el “borgeano” barrio de Palermo. “El estilo de la casa, con techos altos con bovedilla nos permitió e aprovechar el espacio con estanterías altísimas donde la madera y las escaleras generan un ambiente acogedor para que la gente pueda perderse buscando libros que los sorprendan y los tienten”, describe Oyhanarte. El local cuenta con un bar.

“En estos diecinueve años hemos logrado ser un foco cultural en el barrio, organizando diversas actividades culturales como presentaciones de libros o charlas con escritores, que faciliten el contacto entre los autores y los lectores”. Sin ir más lejos, este jueves a las 18:30, la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero conversará con sus amigas y colegas Mariana Enriquez y Gabriela Cabezón Cámara.

Oliva Libros, en el centro de Rosario; las pinturas que se exhiben actualmente son de Daniel García Gentileza

No falta una librería que hay que visitar antes de morir en los pagos de Roberto Fontanarrosa, Nicola Costantino y Lionel Messi. Stamp se comunicó por mail con los responsables de Oliva Libros, ubicada en Entre Ríos 579, en Rosario, en octubre de 2022. El nombre de la librería rinde tributo al escritor rosarino Aldo Oliva (1927-2000), uno de los grandes nombres de la poesía argentina del siglo XX. “Conoció Oliva mientras buscaba librerías de América del Sur -dice Natalio Rangone sobre Stamp-. Como parte de su investigación resalta, además, el edificio histórico en donde se encuentra, La Casa de los Dragones, un edificio de 1915 que es patrimonio histórico de la ciudad”. También remarca que los lectores se pueden pasar horas explorando entre los libros de Oliva.

Yanjiyou Capsule, en el Condado de Tonglu, provincia china de Zhejiang Gentileza

En abril, Oliva Libros cumplirá quince años. “También hacemos encuentros de lectura, presentaciones de libros y de música, talleres, exhibición de obras -dice el librero-. Presentaron sus libros autores como Tamara Kamenszain, Mariana Enriquez, Julián López, Diana Bellessi y muchos más. En este momento tenemos obra del pintor Daniel García”.

La librería Zhaoxi, en la ciudad de Zhengzhou, en China, está en la lista de "150 Bookstores you need to visit before you die" Gentileza

La librería sumó metros cuadrados y ejemplares en 2020. “Desde el comienzo, hacemos una selección especial del material, con mucha poesía, literatura, filosofía, bien orientado a humanidades -agrega-. Estamos ubicados a una cuadra de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajamos con muchas editoriales, exhibimos el material que nos interesa y que define nuestro perfil”. A recorrer mundo y librerías.