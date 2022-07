Roberto Fontanarrosa: a 15 años de su muerte, ¿quién fue este ícono cultural y cuáles fueron sus frases más destacadas?

Roberto Alfredo Fontanarrosa nació el 26 de noviembre de 1944 en Rosario, Santa Fe, y se destacó como humorista gráfico, dibujante, novelista y escritor, reconocido por sus inusuales guiones y estilo cómico.

Su labor en medios gráficos comenzó a finales de los 70 en la revista Boom y, desde entonces, ganó popularidad por sus dibujos en Hortensia y Satiricón, y en el diario Clarín.

Fanático del club Rosario Central, Fontanarrosa realizó diferentes guiños a la cultura futbolística del país y, a través de sus historietas, creó personajes que son recordados y queridos aún hoy por los argentinos, tales como Boogie El Aceitoso e Inodoro Pereyra.

Los últimos años de su vida debió enfrentar una cruel enfermedad: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual lo dejó inactivo hasta que, finalmente, murió a sus 62 años, el 19 de julio de 2007, a causa de un paro cardíaco.

Tras este triste acontecimiento ocurrido 15 años atrás, Fontanarrosa recibió, en 2008, la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento otorgada por el Senado de la Nación.

Las obras gráficas y literarias del "Negro" Fontanarrosa marcaron un antes y un después en el género humorístico en la Argentina

Las frases más destacadas de Roberto Fontanarrosa

● “El fútbol que vale es el que uno guarda en el recuerdo”

● “Para el Sabio no existe la riqueza. Para el Virtuoso no existe el poder. Y para el Poderoso no existen ni el Sabio ni el Virtuoso”

● “Si querés alcanzar la sabiduría, ¡empezá a correr ya!”

● “Muy distinto es no decir lo que se piensa que no pensar lo que se dice”

● “El optimista ve la copa medio llena. El pesimista la ve medio vacía. El borracho la ve doble”

● “El humor no debe ser risa. Sí, sonrisa. Y, de ser posible, llanto amargo”

● “Sentarme a dibujar todos los días es algo que me gusta. Siempre me ha gustado dibujar, me ha gustado contar. El mío es un trabajo vocacional y el gusto lo sigo manteniendo”

Inodoro Pereyra, hijo del entrañable Negro Fontanarrosa

● “La perfección es obsesiva, y eso es un defecto”

● “Lo que he observado es que Dickens escribía con letra muy pequeña, sin duda como reflejo de la estrechez que pasaban sus personajes”

● “Tengo dos problemas para jugar al fútbol: uno es la pierna izquierda y el otro, la pierna derecha”

● “Eso de ‘hasta que la muerte los separe’ es una incitación al asesinato”

● “La mala palabra no nació así. La sociedad la hizo mala”

● “Se aprende más en la derrota que en la victoria, pero prefiero esa ignorancia”

● “Solo dos veces mi mujer me despertó antes de las diez de la mañana. Una fue cuando me dijo: ‘Invadieron las Malvinas’. Y la otra: ‘Diego firmó para Newell’s’. Dos catástrofes”

● “Lo llamaron científico, estadista y pensador, pero nunca fue tan feliz como cuando lo llamaron ‘Bichi’”

● “El loro plagia la palabra, pero quien está preso es el canario”

● “Vago no soy, quizá algo tímido para el esfuerzo”

● “A mí no me va eso del nirvana o los jardines con minas tocando la flauta. A los dos días, ya te querés cortar las pelotas. Al cielo le pondría canchitas y un par de bares, porque en el bar estás en tu casa y, a la vez, estás balconeando la calle”

● “El necio no sabrá apreciar ni el sabor de una flor ni el olor de una fruta”