La colombiana Yolanda Reyes obtuvo el prestigioso Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, por su trabajo como escritora, periodista, editora y promotora de la lectura Fuente: LA NACION

"Sus aportes como escritora, ensayista, periodista, editora, promotora, librera, conferencista, bibliotecaria, activista de la primera infancia, investigadora y formadora de lectores, escritores y docentes, hacen de Yolanda Reyes una gran representante del mundo de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica". Con este reconocimiento a su trayectoria y a su amplio trabajo en el campo de la producción y la difusión de libros para chicos y adolescentes, el jurado del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil eligió por unanimidad a la autora colombiana en la décimo sexta edición de uno de los certámenes literarios más prestigiosos para los escritores de LIJ de habla hispana que premia al ganador con 30 mil dólares.

Reunido en modo virtual, a causa de la pandemia, el jurado resaltó que la autora de libros infantiles como El terror de Sexto B y Una cama para tres (publicados en la Argentina por Loqueleo) tiene una obra de gran versatilidad que "registra diferentes voces que van desde la primera infancia hasta el mundo de los adultos, con una gran calidad literaria y un estilo propio que ha ido evolucionando a lo largo de su trayectoria". También, que "su literatura es profundamente humana, pues es espejo-reflejo de su realidad, ya que trasciende el contexto colombiano y da voz a los no escuchados".

En "Una cama para tres", Reyes aporta pistas con humor sobre una cuestión muy común en la infancia: cómo enfrentar el miedo nocturno y las pesadillas de los chicos que no se animan a dormir solos Fuente: LA NACION

El jurado estuvo integrado por Carola Martínez, como representante del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); Cutzi Quezada, en representación de IBBY México; Enrique Lepe por la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI); Mónica Volonteri, de Fundación SM, y Rodrigo Morlesin, de la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Reyes (Bucaramanga, Colombia, 1959) fue postulada por Fundalectura, sección colombiana del International Board on Books for Young People (IBBY), "por el conjunto de su obra literaria, por su aporte a la formulación de proyectos y políticas públicas de formación de lectores desde la primera infancia y por su ininterrumpido trabajo de promoción de la literatura infantil".

Siete historias narradas por chicos, con un escenario común: la escuela. "El terror de Sexto B" se lee en escuelas primarias porteñas y es uno de los más vendidos de Loqueleo en la Feria del Libro Fuente: LA NACION

Como ya hizo en 2012, Reyes participará del Filbita, que este año celebra su primera década con una edición digital. Es una de las invitadas internacionales del festival y dictará una clase magistral el jueves 22, a las 14, titulada Lapoética de la infancia, como uno de sus ensayos más conocidos, publicado en 2016. En un ensayo anterior, La casa imaginaria: lectura y literatura en la primera infancia, de 2007, la directora de Espantapájaros, proyecto cultural de animación a la lectura y expresión artística que funciona en Bogotá desde 1990, destaca la importancia de iniciar el itinerario lector en los primeros años de vida, siempre con un adulto como guía y mediador. En la charla que dará en Filbita por Zoom (es arancelada y hay que inscribirse en este link), la escritora y pedagoga hablará sobre cómo acompaña la literatura durante la infancia y compartirá experiencias reunidas en los talleres que dictan en Espantapájaros para bebés desde los ocho meses de vida.

Para los pequeños lectores que ya conozcan sus libros (El terror de Sexto B se lee en varias escuelas primarias y suele ser uno de los más vendidos en el stand de Loqueleo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires), el miércoles 21, a las 17.30, Reyes dará (también por Zoom y con cupo limitado) una charla gratuita recomendada para chicos desde los 10 años sobre su libro Volar (Fondo de Cultura Económica), donde narra un encuentro entre un niño y una mujer que viaja a Bogotá para dictar una conferencia magistral. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, suele recordar la autora cuando le preguntan por esta historia que trata también sobre los miedos, las dudas y los deseos en una conversación entre dos personajes de edades muy distintas que dialogan e intercambian reflexiones.

Un cancionero con poemas de Reyes y otros recogidos de la tradición oral para leer a los más chicos de la casa (y cantar sin parar). Es un libro ideal para dar las buenas noches Fuente: LA NACION

Reyes, que participó en la fundación de Espantapájaros y ha dirigido la colección Nidos para la Lectura de Alfaguara, dicta el curso "Escribir para niños" en el Máster a Distancia en Libros y Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela. Además de títulos infantiles ha publicado las novelas para adultos Pasajera en tránsito (Alfaguara, 2006) y Qué raro que me llame Federico (Alfaguara, 2016), narrado a dos voces, las de una madre y su hijo adoptivo. "Me gusta escribir desde dos personajes, dos voces, porque en todas las relaciones humanas siempre hay un hueco, algo no dicho, que está en los intersticios, que no se cierra del todo y que tiene huecos para mirarlo distinto", dijo al diario español El País en 2019 cuando presentó el libro en Madrid.

La entrega del premio SM se realizará, si la pandemia lo permite, en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allí lo recibieron, desde 2005, autoras argentinas como María Teresa Andruetto (en 2009), Laura Devetach (2010), María Cristina Ramos (2016) y Graciela Montes (2018).

