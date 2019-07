Arte y poesía: Isol imagina dibujos para los versos de García Lorca

Ilustración de Isol del poema "Caracola", de García Lorca

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019

Con bellísimas ilustraciones de siete poemas de Federico García Lorca, Isol inaugura una colección de libros para chicos creada especialmente para los alumnos de las escuelas públicas porteñas. Los dibujos originales de Mariposa del aire, que será distribuido en los próximos meses en las salas de nivel inicial de la ciudad de Buenos Aires, se exhiben por estos días en la muestra "Bestiario doméstico", donde la autora de Petit, el monstruo comparte con el público toda su producción gráfica.

"La tarara", de García Lorca, según Isol

"Mariposa del aire/ qué hermosa eres,/ mariposa del aire/ dorada y verde./ Luz del candil,/ mariposa del aire,/ ¡quédate ahí, ahí, ahí!/ No te quieres parar,/ pararte no quieres./ Mariposa del aire/ dorada y verde./ Luz de candil,/ mariposa del aire,/ ¡quédate ahí, ahí, ahí!/ ¡Quédate ahí!/ Mariposa, ¿estás ahí?", escribió García Lorca. Ese poema y otros como "Caracola", "La tarara", "Paisaje", "Media luna", "El lagarto está llorando" y "La señorita del abanico" integran la edición de 32 páginas, que en principio no tendrá circulación comercial. Isol fue convocada por Carola Martínez, escritora, editora y coordinadora del proyecto. Este primer libro de poemas ilustrados por artistas nacionales es una de las acciones del Plan de Lectura BA, que presentará el 18 de julio el Ministerio de Educación del gobierno porteño, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología.

"Esta es la primera acción del plan que comprende varios pasos. Uno es la entrega de la serie Vamos a leer a todas las escuelas públicas desde las salas de 4 años al último año de la escuela media. La colección Creciendo con palabras, que se inicia con Mariposa del aire, está pensada para el nivel inicial (bebes de 45 días a chicos de 3 años), nivel especial y programas que tienen que ver con la primera infancia. En ese marco, encaramos la creación de algunos libros de poetas con ilustraciones de grandes artistas argentinos", contó Martínez a LA NACION.

Los originales de Isol se exhiben en la muestra "Bestiario doméstico"

La idea de elegir a Isol para dibujar los poemas de García Lorca fue del equipo de coordinación del proyecto. "¿Por qué convocarla a Isol? Porque todo el equipo con el que trabajo tiene una profunda admiración por su trabajo y porque, además, nos parecía que la dupla Lorca-Isol iba a quedar genial. Isol es cantante; los poemas de Lorca, en su mayoría, son canciones. Además, ella tiene una característica que nos parecía fundamental: es muy respetuosa al trabajar con la obra de un artista", agrega Martínez.

Consultada por LA NACION sobre su relación con García Lorca como lectora, Isol comenta que se acercó al poeta español "más que nada por sus canciones, algunas de las cuales están en este libro. En mis primeras clases de canto cantaba "La tarara", entre otras canciones, y luego de adolescente escuché las versiones de sus poemas por Paco Ibáñez, que me encantan. Así que mi encuentro con Lorca viene por el lado de la música, más allá de haberlo leído y haber visto puestas de sus obras de teatro".

"Me han traído una caracola./ Dentro le canta/ un mar de mapa./ Mi corazón/ se llena de agua/ con pececillos/ de sombra y plata./ Me han traído una caracola", dicen los versos de "Caracola". Durante el proceso de trabajo, Martínez le comentó a Isol que la ilustración del último verso podría tener algún movimiento. "Con enorme paciencia me dijo que no, que Lorca no estaba poniendo ese verso en movimiento -recuerda la editora-. Ella no interviene a Lorca: lo deja ser, lo respeta, no se le pone por encima, no lo obliga a seguirla. Lo acompaña. Eso habla de una enorme solidez como artista".

"El lagarto está llorando": Lorca por Isol

"Ilustrar textos de otro es algo que me mueve a abrir un poco mi estética, a buscar algunos elementos nuevos, en búsqueda de relacionarme con una sensibilidad y mirada externa a mí. En estas obras aparece mucho el sol y la luna, los momentos del día, y se me ocurrió que eso podía llevar un poco el hilo de tiempo del libro, la secuencia. Así que empezamos como si fuera la mañana, con colores vivos y un aire transparente en el poema "Mariposa del aire", el mediodía en "La tarara" y "El lagarto está llorando" ("El sol, capitán redondo"), y luego aparece la tarde en "Canción de China en Europa" (o "La señorita del Abanico") y en "Paisaje", cuando refresca y los niños se meten en la casa, donde juegan con la "Caracola". Al final ya es de noche con el poema "Media Luna". Esta relación con la naturaleza me llevó a usar sellos de hojas, y una textura de pincel suelto para los pastos y las flores que aparecen en muchas páginas, como si el entorno fuera común a todas las poesías. Un lugar de buen clima, casa bajas y un río que lo recorre, como Granada, donde vivió el poeta. El río también aparece mucho en la lírica de Lorca, llevando algo del ritmo y el tiempo del libro. En estas obras, está esa mirada maravillada del mundo, con imaginación y juego que me gusta tanto", continúa Isol.

Isol expone su obra gráfica en la muestra Bestiario doméstico Crédito: Archivo

La autora de Imposible terminó los dibujos el mes pasado y los eligió para su gran muestra retrospectiva porque quería mostrar al público todos sus trabajos, desde los primeros libros de 1998 hasta esta serie inédita. "Lo que está exhibido en la muestra son originales previos a las ilustraciones finales. Me gusta mostrar los collages originales, la tinta real sobre el papel, y que luego se pueda ver cómo quedaron en su versión final para el libro, donde agrego colores y hago retoques. Para mostrar el arte terminado, hice impresiones giclée, una técnica de impresión que tiene categoría de artística y en la que hago ediciones seriadas de corta tirada. Es muy difícil conseguir ese tipo de impresión de altísima calidad en otro tipo de máquina y tintas, pero yo quería mostrar la versión ideal de estas ilustraciones. Son catorce páginas dobles, cada poema tiene dos ilustraciones que juegan entre sí de alguna forma, y me permiten la libertad de inventar cosas alrededor del texto. Por ejemplo, luego del poema de los lagartos vemos que un cuervo está llevando a su nido algo muy parecido al anillito que perdieron. En "Paisaje" vemos a los niños mirando desde le interior de la casa, y luego el paisaje desde afuera; en "Mariposa del aire" vemos a la mariposa pequeña en segundo plano y a una nena en un lugar central, pero luego aparece una ampliación tan grande de la mariposa que parece una cara, un camuflaje o un tercer personaje", concluye Isol.

Feliz y orgullosa por el resultado, Martínez concluye: "Es una delicia trabajar con ella, es de una seriedad y un compromiso increíble. El tema es que, al trabajar con Isol, el libro dejó de ser un Lorca ilustrado para pasar a ser un libro de dos artistas que se complementan de manera perfecta. Ella fue completamente libre y fue trabajando a su ritmo. Recibir cada una de las ilustraciones fue una fiesta".

Para agendar

Bestiario doméstico

En el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación (Alsina 1835).

De lunes a viernes de 9 a 20.30. Entrada gratuita. Hasta el 2 de agosto. El sábado 20 de julio, a las 18, Isol cantará canciones del disco Novela Gráfica en el auditorio Leonardo Favio, a Nicolás Cecinini, Pol Neiman y Julián Horita, con la artista Virginia Abrigo como invitada. También, tres canciones de los poemas del libro con el guitarrista Alejo de los Reyes.