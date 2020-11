Documentos, fotografías, medallas y otros objetos se vendieron en e-Bay en Reino Unido Fuente: LA NACION

23 de noviembre de 2020

Luego de que se pusieran en venta por eBay fotografías de soldados argentinos y la cédula militar de Edgardo Esteban, actual director del Museo Malvinas, escritor y veterano de la guerra librada en las islas del Atlántico Sur entre abril y junio de 1982, el embajador argentino ante el Reino Unido, Javier Figueroa, inició una serie de acciones, primero para impedir el remate y luego para dar con el subastador de los "trofeos de guerra", identificado como Harry Pitt por la periodista e investigadora Alicia Panero. No obstante, un comprador aún no identificado adquirió el lote con las pertenencias de Esteban (el documento militar, fotos y billetes) que fueron tomadas por los soldados británicos a los prisioneros argentinos en el Canberra. "A pesar de los contactos de varias personas, entre ellas el embajador Figueroa, se niega a devolverlas -dijo Esteban a LA NACION-. Esa actitud nos forzará a recurrir a la instancia legal".

El poseedor ilegal de los objetos del exsoldado argentino pagó 1750 libras esterlinas por ellos. En el lote se incluía una medalla de un integrante de la Marina Real. "Voy a seguir el tema hasta el final -anuncia el director del Malvinas-. Quiero recuperar mis documentos y donarlos al museo cuando me retire de la gestión. En ese momento, se habrá cumplido un ciclo". El autor de Iluminados por el fuego cuenta con el asesoramiento de Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y un equipo de abogados coordinado por Damián Loretti, profesor universitario y especializado en política y derecho de la comunicación. Ya está en marcha una estrategia legal para recuperar los objetos subastados. "Pasaron cuatro semanas y, si hubiera habido voluntad de devolverlos, lo hubieran hecho". Esteban anticipa que en los próximos días habrá novedades.

Edgardo Esteban, en una foto de sus días de soldado en Malvinas Fuente: LA NACION

Lo único que pude traerme del Canberra fue mi casco y las cartas y telegramas que recibí en Malvinas, y un reloj que pensé que había perdido y tenía un amigo."" Edgardo Esteban

"Dentro de tantas diferencias que tenemos los argentinos, Malvinas es un punto de encuentro", destacó el funcionario. En el lote rematado en eBay no se encontraban un rollo de fotografías ni la cámara fotográfica del exsoldado, que fueron robadas por los soldados británicos. "Lo único que pude traerme del Canberra fue mi casco y las cartas y telegramas que recibí en Malvinas, y un reloj que pensé que había perdido y tenía un amigo", contó a este diario.

Uno de los documentos de Esteban ofrecidos en e-Bay Fuente: LA NACION

En 2016, Albert Patterson, un héroe de guerra británico, fue condenado a quince meses de prisión por la posesión ilegal de un arma que había pertenecido a un oficial argentino. Patterson dijo que se había quedado con el arma para recordar a los veintidós amigos que habían muerto en la guerra de Malvinas. Por presiones políticas, fue liberado antes de que cumpliera la condena por completo. Tanto la legislación británica como la argentina adscriben al Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. "Nunca deberá faltar a los prisioneros de guerra el respectivo documento de identidad -reza el artículo 18 del Convenio-. La potencia detenedora se lo proporcionará a quienes no lo tengan. No se podrán retirar a los prisioneros de guerra las insignias de graduación ni de nacionalidad, las condecoraciones ni, especialmente los objetos que tengan valor personal o sentimental". También se establece que todos los objetos personales deben ser devueltos al final del cautiverio.

"Le pido a quien tenga mi cédula militar que me la devuelva de inmediato por razones humanitarias", dijo Esteban, veterano de Malvinas y actual director del museo sobre las islas Fuente: LA NACION

"Le pido a quien tenga mi cédula militar que me la devuelva de inmediato por razones humanitarias, ya que el documento es algo personalísimo, que hace a la identidad de una persona, y no se puede vender", recalcó Esteban, que hizo el mismo pedido a través de medios británicos, como la BBC y The Times. Esteban fue secretario general y vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina y presidente del Grupo por Soberanía, corresponsal en la Argentina del canal Telesur y de la cadena NBC-Telemundo, y productor también de la cadena CBS. En 2013, publicó Las otras islas.

Para agendar

El Museo Malvinas (ubicado en Santiago Calzadilla 1300, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos) abrió sus puertas este fin de semana. Por ahora, se lo puede visitar sábados y domingos, de 13 a 18, luego de solicitar un turno por la página web de la institución. El aforo establecido es de cincuenta personas por hora, que pueden recorrer la "línea de tiempo" actualizada con nuevas referencias históricas. Esta semana, el Malvinas recibirá un mural donado por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

La primera muestra de 2021 en el Museo Malvinas será sobre la Antártida Argentina. El 17 de abril de 2021 se cumplen setenta años de la creación del Instituto Antártico Argentino (IAA). Este viernes, el historiador Pablo Fontana, jefe del Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del IAA y que viaja rumbo al continente blanco en el ARA Almirante Irízar, conversará con Esteban a las 18.

