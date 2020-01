Un excombatiente es el nuevo director del Museo Malvinas

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el nuevo director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban Crédito: Ministerio de Cultura de la Nación

El periodista Edgardo Esteban (Haedo, 1962), veterano de la guerra de Malvinas, resultó elegido como nuevo director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y esta misma tarde visitó la institución junto con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, es otro periodista que se convierte en funcionario del gobierno del Frente de Todos. Esteban es un viejo conocido del ministro de Cultura de la Nación: colaboró en el guión de Iluminados por el fuego, film de 2005 dirigido por Bauer, que se basó en su libro Iluminados por el fuego: confesiones de un soldado que combatió en Malvinas, de 1993, donde Esteban relataba su experiencia como combatiente en las islas a los diecinueve años. En 1999, publicó la secuela de esa obra: Malvinas, diario del regreso: iluminados por el fuego. También compiló y prologó una antología de cuentos sobre Malvinas ( Las otras islas) y, este año, publicará una memoria sobre su padre, un militante peronista asesinado en los años 70. El título elegido es "Inocencia perdida".

Después de la rendición argentina, en junio de 1982, Esteban volvió como prisionero de guerra en el buque inglés Canberra, fue llevado a Campo de Mayo y de allí al punto de partida de su aventura bélica: el Regimiento 4 de Artillería Aerotransportada de Córdoba. "Podría no haber participado de la guerra -dice-. Pero yo quería ir a Malvinas y me siento orgulloso de haber ido". Allí se desempeñó como topógrafo. Después del conflicto, visitó las islas en cinco oportunidades; la última vez fue en 2005, para grabar unos audiovisuales para el Canal Encuentro. Preside el Grupo por la Soberanía (GPS), fundado por excombatientes, junto con otros referentes culturales, sociales y académicos. El Malvinas no es territorio desconocido para Esteban. "Colaboré en capacitaciones desde su fundación y tengo muy buena relación con los exdirectores. Hoy mismo voy a llamar a Fede [Lorenz]", anuncia.

Esteban reemplazará al antropólogo Jorge Álvarez, que ocupó el cargo que dejó vacante el historiador y narrador Federico Lorenz, cuando en septiembre de 2018 presentó su renuncia al puesto de director que había concursado poco tiempo antes. Inaugurado en junio de 2014, el Malvinas es el museo nacional más joven del país y su guion está orientado a la geografía, la flora y la fauna de las Malvinas y, en especial, su historia, en un marco más amplio que permite pensar la Argentina como "país atlántico". Desde ya, recupera memorias, experiencias e historias en torno a la guerra que se inició en el otoño de 1982. Durante el ciclo lectivo, recibe gran cantidad de visitas de grupos de estudiantes acompañados por sus docentes. Para Esteban, el nombramiento es motivo de orgullo y emoción. "Es un desafío y una gran oportunidad para trabajar el sentido de pertenencia y potenciar la causa Malvinas", destaca. Como el ministro Bauer, se asume como "malvinero".

En diálogo con LA NACION, el nuevo director del museo cuenta que se encontró con Bauer hace pocas semanas y que su nombramiento tiene el aval del presidente Alberto Fernández. "Me gustaría que el Presidente visite el museo del 10 de junio", dice. Tres fechas sobresalen en la agenda del Malvinas para este año: el 2 de abril, cuando se presente la programación oficial del museo; el 10 de junio y el 6 de noviembre, momento en que se cumplirán doscientos años de la primera vez que la bandera argentina fue izada en las islas. "La cuestión de la soberanía es central, acá hay dos países que deben sentarse a dialogar en paz sobre soberanía -declara-. Vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Malvinas de la Cancillería [a cargo de Daniel Filmus], el Ministerio de Educación y el de Defensa. También quiero que se trabaje la cuestión de género en relación con Malvinas". Para Esteban, es importante que haya debates y disidencias sobre un tema tan sensible para los argentinos.

"Hay que empezar una etapa nueva hacia dentro y hacia afuera", agrega. En el museo trabajan 55 personas, que en los años del gobierno de Cambiemos hicieron escuchar sus reclamos gremiales. "¿Hay mate?", le pregunta el director a uno de los trabajadores. Aunque es pleno enero, el museo está abierto a los visitantes; en la pequeña Biblioteca María Elena Walsh, varios chicos leen y dibujan. Esteban, padre de tres hijos, fue abuelo por primera vez hace quince días.

"Quiero que sea un museo abierto para los jóvenes y todos aquellos que sientan y apoyen la causa de Malvinas; no pasa por la grieta ni por la derecha o la izquierda, sino por el país. Faltan solo veinte años para que se discuta el Tratado Antártico", remarca. ¿Está emocionado con su nombramiento? "Pensé que iba a jubilarme como periodista -responde-. Trabajo en el periodismo desde octubre de 1983 y aprendí de los más grandes, como Santo Biasatti, José Ignacio López y Nelson Castro. La vida quiso que ahora empiece a colaborar en la gestión y cierre un ciclo en el Malvinas. Es un momento muy especial".