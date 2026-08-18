Un grupo de personas disfrazadas de Gandalf de “El señor de los anillos” se manifestó en la mansión de Peter Thiel

La Comunidad del Anillo no se rinde. Un nuevo capítulo del universo creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, autor de El señor de los anillos, se escribe en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, un grupo de personas disfrazadas como Gandalf el Gris –el mago con aspecto de anciano de barba blanca, vestido con una capa grisácea y un sombrero puntiagudo que se enfrenta a los “señores oscuros” en la saga de Tolkien– se manifestó en la puerta de la mansión del empresario germano-estadounidense Peter Thiel, en Palermo Chico. Luego del mitin gandalfiano, los activistas cosplay aplaudieron el paso del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” por la avenida Figueroa Alcorta.

Cartel con la leyenda "You shall not pass", la frase que Gandalf le dice a una criatura maléfica en "El señor de los anillos"

El grupo de personas, que pertenece a la agrupación Ciudadan@s Gandalf, llevaba un cartel con la leyenda “You Shall Not Pass”, el famoso “No pasarás” que el personaje interpretado por el actor británico Ian McKellen, en la película de Peter Jackson basada en El señor de los anillos, le espeta a Balrog, la criatura demoníaca al servicio de Sauron que impide el paso de la Comunidad del Anillo en el Puente de Khazad-Dûm. Ambos caen al vacío pero, luego, el mago renace como Gandalf el Blanco.

Peter Thiel y J. R. R. Tolkien Archivo

Thiel, que también es fanático de la saga de Tolkien, bautizó a varias de sus empresas tecnológico-financieras, de inteligencia artificial, defensa y ciberseguridad con palabras tomadas del léxico tolkienano, compuesto de distintas lenguas ficticias. Palantir lleva el nombre del cristal o “piedra vidente” que permite comunicarse a distancia; Andúril, el de la espada del rey Aragorn y Mithril, el del metal precioso que, en lenguaje élfico, significa “brillo gris”.

Minas Tirith fue una fortaleza construida en Gondor por el pueblo Dúnedain para protegerse del poder de Mordor, la maldad de Sauron y los hombres perversos traidores a la humanidad. Los que destruyeron las murallas fueron precisamente eso: fuerzas del mal y traidores mercenarios.… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 22, 2025

El magnate, que se reunió por primera vez con Javier Milei en 2024, aspiraría a obtener la ciudadanía argentina por sus inversiones en el país, como las que ya hizo efectivas en Vaca Muerta y Vista. El Presidente y Thiel volvieron a reunirse en Casa Rosada en abril.

Disfrazados de Gandalf. Un grupo de personas protestó frente a la casa de Peter Thiel

En junio, Thiel recibió en su mansión de Palermo Chico al diputado peronista Juan Grabois, lector de Tolkien que en su juventud tradujo y editó (sin pagar derechos, según reveló) el poemario Las aventuras de Tom Bombadil, nombre de otro personaje de El señor de los anillos. En 2025, en la red social X, Grabois cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por sus citas erróneas de la obra de Tolkien. El diputado acaba de publicar La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados (China Editora, $ 29.000), con ilustraciones de Daniel Santoro, donde reivindica la “perspectiva heroica” de los sectores populares.