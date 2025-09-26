Un tapiz viajero
A ciencia cierta, no se conoce el nombre de quienes, en algún momento del siglo XI, lo hicieron. Tampoco se sabe cuánto tiempo tomó forjar, hilo a hilo, cada una de sus figuras. Ni las posibles discusiones en torno a sus motivos, disposición, diseño. El tapiz de Bayeux, una enorme pieza medieval de unos 69,55 m de largo, 50 cm de altura y peso aproximado de 350 kg., es único por sus dimensiones, por la combinación de técnicas que implicó su realización, por el pulso histórico que lo anima: la conmemoración de hechos previos a la Batalla de Hastings y la conquista normanda e Inglaterra. Alojado celosamente en el Museo del Tapiz de Bayeux, en Normandía, el tapiz se prepara para emprender un viaje tan histórico como todo lo que lo rodea: en el marco de un acuerdo de préstamo entre Reino Unido y Francia, a partir de 2026 será exhibido en el Museo Británico.
