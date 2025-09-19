Un topo domado

Era el 6 de junio de 2024: “Amo. Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”, afirmó Javier Milei en una entrevista en San Francisco, Estados Unidos. “Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado, y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de calumnias... con tal de destruir al Estado”, dijo. Este había sido también uno de los ejes de su campaña en 2023.

Fast forward al martes pasado: en Paraguay, Milei elogia a su par, Santiago Peña: ambos presidentes, dice en el Parlamento, “entienden que el Estado no debe ser un obstáculo para el desarrollo, y, en consecuencia, ambos han impulsado procesos de transformación, desregulación, inversión y seguridad. Es decir, han devuelto al Estado a su función esencial: crear las condiciones para el florecimiento de la iniciativa privada”. Y destaca que Peña presentó ante el Congreso “diez proyectos de ley enfocados en mejorar la eficiencia del Estado, garantizar la sostenibilidad fiscal y modernizar las instituciones públicas”, además de implementar “incentivos económicos y productivos”. Modelo que, asegura el libertario, “también está impulsando nuestro gobierno”. Al menos ya no se parece tanto a Lenin: “Cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido del mundo...relegaremos esta máquina a la basura. Entonces no existirá Estado ni explotación”. Fue en julio de 1919.