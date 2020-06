Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 16:43

La ola de protestas masivas en varias ciudades de Estados Unidos, desatada por el asesinato de George Floyd en Minneapolis , no hizo más que acentuar con furia la denuncia del racismo en un país donde, tan solo décadas atrás, existió una organización como el Ku Klux Klan . La muerte de Floyd a manos de un policía blanco se convirtió en un emblema global de la causa antirracista. Hasta 1964 (año en que se anularon las leyes de segregación racial) los actos de atropello contra afroamericanos no estaban ni siquiera penados en Estados Unidos; hoy, las heridas del racismo siguen abiertas.

Existe toda una biblioteca sobre el racismo y sus estragos. Desde Harriet Beecher Stowe (autora de la controvertida novela La cabaña del tío Tom ) hasta Toni Morrison, la primera escritora afroamericana en recibir el Nobel de Literatura, pasando por Harper Lee , James Baldwin , Alice Walker y la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, varios autores africanos y americanos reflexionaron sobre el conflicto racial en ficciones, memorias y ensayos.

Un manifestante por la muerte de George Floyd, un hombre negro que fue asesinado bajo custodia policial en Minneapolis el 25 de mayo Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Beloved , de Toni Morrison. Inspirada en la vida de una esclava afroamericana que escapó a un estado libre, esta novela ganó el Premio Pulitzer en 1988. Cuando el amo de Sethe y su hija da la orden de capturar a las dos prófugas, la joven madre, aterrada ante la idea de que su hija padezca la esclavitud, decide asesinar a la niña para ahorrarle el sufrimiento que ella ya conoce. El título de la novela es la palabra que se graba en la lápida de la pequeña. En 1993, Morrison obtuvo el Premio Nobel de Literatura: fue la primera mujer afroamericana en obtener ese reconocimiento . "El futuro de la literatura en Estados Unidos depende de las minorías étnicas, que ganan terreno en el panorama norteamericano", declaró. Sula y La canción de Salomón son otras dos grandes novelas de la autora. (Debolsillo)

Mujeres, raza y clase, de Angela Davis. Para la gran militante de la causa negra y feminista en Estados Unidos, al combate contra el racismo se debían sumar también las luchas contra el machismo y el clasismo. En su estudio, examina cómo la esclavitud configuró una imagen social de la mujer negra diferente de la mujer blanca y el modo en que el movimiento sufragista de mujeres, y luego el feminismo estadounidense de los años 1960-1970, reforzaron el racismo y los prejuicios de clase al excluir de sus consideraciones la tradición racista. (Akal)

Todo se desmorona , de Chinua Achebe. Este clásico del autor nigeriano, considerado el padre de la literatura africana moderna y principal referente de los estudios poscoloniales, narra dos historias centradas en el personaje de Okonkwo, un guerrero cuya fama se extiende por toda África. Al matar en forma accidental a un hombre de su clan, se lo condena al exilio por varios años. De regreso a la aldea, la encuentra bajo el dominio colonial británico, lo que desencadenará un nuevo episodio trágico en su vida. Publicada en 1958, la obra de Achebe combina recursos de las tradiciones culturales del continente africano con la narración novelesca europea. (Debolsillo)

El color púrpura , de Alice Walker. Lanzada en 1982, obtuvo el National Book Award y el Pulitzer. Ambientada en la Georgia rural durante la década de 1930, la novela está protagonizada por Celle, una joven negra que encuentra la felicidad más allá de los abusos sexuales de su propio padre y la violencia de su marido, la pobreza del sur y el desprecio de los blancos racistas. La exitosa adaptación de Steven Spielberg y la actuación de Whoopi Goldberg como Celle consolidaron el legado de esta historia inolvidable. (Debolsillo)

Vida de un esclavo americano escrita por él mismo , de Frederick Douglass. Best seller desde su publicación en 1845, estas memorias de un esclavo que huyó de una plantación de Maryland hacia Massachussets en 1838 representan además un documento fundamental de las luchas abolicionistas en Estados Unidos. El autor de esta odisea en territorio estadounidense, que se convirtió en defensor de los derechos de la mujer, fue reivindicado por Angela Davis, que firma el prólogo de la edición en español. "Nadie puede poner una cadena en el tobillo de su prójimo sin tener el otro extremo alrededor de su cuello", sentenció. (Capitán Swing)

Autobiografía , de Malcolm X. Publicado en 1965, el libro de memorias del líder revolucionario contó con la asistencia del periodista Alex Haley, que lo entrevistó por varias jornadas. Fue elegido como uno de los títulos más importantes a la hora de comprender el fenómeno del racismo en Estados Unidos. "Si no están prevenidos ante los medios de comunicación, los harán amar al opresor y odiar al oprimido", declaró Malcolm X. En su autobiografía está basado el guion del film Malcolm X , de Spike Lee , de 1992. El 19 de mayo pasado se cumplió el 95º aniversario de su nacimiento en Omaha. (Capitán Swing)

Entre el mundo y yo , de Ta-Nehisi Coates. Este ensayo, que adopta la forma de la carta de un padre a su hijo, fue escrito por el autor la noche en que declararon libre de cargos al policía que había asesinado a Michael Brown, de apenas dieciocho años, en 2014 . Como George Floyd, Brown era afroamericano y no mostró resistencia alguna ante la autoridad. Para Coates, uno de los problemas del racismo es que "los que se creen blancos" encuentran en el color de la piel un motivo para desarrollar un orden jerárquico . "A los departamentos de policía de tu país les han otorgado autoridad para destruir tu cuerpo -advierte Coates a su hijo-. Y a quienes te atacan casi nunca los hacen responsables de ello, a la mayoría simplemente les pagan una pensión". (Seix Barral)

El color de la justicia , de Michelle Alexander. Publicado en 2017, en este estudio se certifica que la mayoría de los detenidos y juzgados por la Justicia estadounidense son personas de piel negra. "No hemos erradicado las castas raciales en Estados Unidos; simplemente las hemos rediseñado", advierte la autora, para quien, con la excusa de la "guerra contra las drogas", el sistema de justicia de Estados Unidos funciona como un dispositivo de control racial. Algo similar se prueba sobre la comunidad latina. (Capitán Swing)

El blues de Beale Street , de James Baldwin. Esta hermosa novela del autor de El cuarto de Giovanni inspiró el film homónimo de Barry Jenkins . Ambientada en la ciudad de Nueva York de los años setenta, está protagonizada por Tish, una chica de diecinueve años embarazada de Fonny, un joven escultor. Ambos son afroamericanos. Cuando están a punto de casarse, él es acusado de un crimen y una violación que no cometió y lo condenan a prisión. Con el latido de un blues , Baldwin compone un canto de amor que que intenta vencer la marginación y la injusticia racial. (Literatura Random House)

Prohibido nacer. Memorias de racismo, rabia y risa , de Trevor Noah . La madre de este actor sudafricano era negra, de la etnia xhosa, y su padre, blanco y de procedencia europea. Al ser padres en pleno apartheid , desde su nacimiento Trevor fue un "niño prohibido" por la ley. En su autobiografía, narrada de modo cómico y tierno, narra su infancia y juventud hasta la llegada a Estados Unidos en 2011, donde se convirtió en actor cómico y protagonista del documental You Laugh But It's True , que se puede ver en YouTube. Desde 2015, conduce el noticiero humorístico The Daily Show , y es uno de los que mejor satiriza las políticas de Donald Trump . (Blackie Books)

El ferrocarril subterráneo , de Colson Whitehead. Lanzada en 2016, la novela de Whitehead obtuvo los premios Pulitzer y National Book. El título alude a la laberíntica red de caminos y refugios secretos que posibilitaban la fuga de los esclavos de las plantaciones del sur hacia los estados libres. En sus páginas se informa que durante la primera mitad del siglo XIX casi cien mil hombres y mujeres escaparon por medio del sistema del tren subterráneo, en cuya construcción colaboraron abolicionistas blancos. La novela contrapone la figura de una esclava negra que quiere ser libre con la de un cazador de esclavos. Este año, Whitehead volvió a ganar el Pulitzer con Los chicos de la Nickel , que Penguin Random House publicará en noviembre. (Literatura Random House)

Piel negra, máscaras blancas , de Frantz Fanon. El autor de Los condenados de la Tierra publicó este ensayo en 1952. Alegato anticolonial y antirracista, indaga desde el punto de vista del psicoanálisis los sentimientos de dependencia e inferioridad que las personas de raza negra experimentan en un mundo dominado por los blancos. Esa escisión determina, según Fanon, los intentos fallidos de adaptación a los códigos de los colonizadores a la vez que debilita las luchas de liberación racial. Las personas segregadas se enajenan y "con la energía y la tenacidad del náufrago, se arrojan sobre la cultura impuesta", escribió el intelectual martiniqués. (Akal)

Americanah , de Chimamanda Ngozi Adichie. La celebrada escritora nigeriana narra la historia de amor entre Ifemelu y Obinze, dos adolescentes que deciden migrar a Estados Unidos para vivir mejor que en una Lagos empobrecida. Ifemelu consigue instalarse en la casa de su tía en Brooklyn y estudiar en la Universidad de Pensilvania; mientras tanto, el joven lucha contra la burocracia para salir del país. En Estados Unidos, donde Ifelmu vive situaciones humillantes, nada será como lo imaginaba. Víctima del sexismo y el racismo, empieza a añorar su vida en Nigeria. (Literatura Random House)

Leopardo Negro, Lobo Rojo , de Marlon James. Ganador del Man Booker Prize en 2015 con su novela Breve historia de siete asesinatos (basada en el intento de asesinato a Bob Marley en 1976) , el autor jamaiquino residente en Estados Unidos recrea una fantasía épica con una obra protagonizada por héroes que combaten formas antiguas y modernas de esclavitud. Con recursos de la novela picaresca y la historia de detectives, el relato "a la Tolkien" y la ciencia ficción, la primera entrega de esta "trilogía africana" reivindica los mitos del continente-cuna de la humanidad, la equidad de género, el amor a la comunidad y el combate contra la discriminación racial en una trama fascinante para lectores de todas las edades. (Seix Barral)