Con la excusa del coronavirus, un hombre uso una capucha del Ku Klux Klan para ir de compras Crédito: Google Maps

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 15:03

Con la excusa de la pandemia de coronavirus , un hombre usó una capucha del Ku Klux Klan para ir al supermercado y su acción recibió el repudio de la comunidad y referentes sociales. El sábado pasado, otros compradores tomaron varias fotos del provocador mientras estaba dentro de una sucursal de la cadena Vons , en Santee, un suburbio de San Diego , en el estado de California (EE.UU.).

Un vocero de la empresa dijo a NBC 7 San Diego que los trabajadores de la tienda de alimentos, ubicada en 9643 Mission Gorge Road, le pidieron repetidamente al hombre que se quitara la ofensiva prenda, pero todas las solicitudes fueron ignoradas hasta que el sujeto llegó a la línea de cajas.

"Desafortunadamente, ocurrió un incidente alarmante y aislado en nuestra tienda Vons en Santee, donde un cliente eligió un método provocativo para cubrirse la cara", dijo Melissa Hill, portavoz de las tiendas Vons, Albertsons y Pavilions en el sur de California. "Este fue un incidente inquietante para nuestros asociados y clientes, y estamos revisando con nuestro equipo cómo manejar mejor tales situaciones inapropiadas en el futuro", agregó.

Con la excusa del coronavirus, un hombre uso una capucha del Ku Klux Klan para ir de compras Crédito: Twitter/@tgilliesADL

También algunos referente sociales se manifestaron para repudiar y alertar por comportamiento discriminatorios. La Directora Regional en San Diego de la Liga Antidifamación , Tammy Gillies , dijo: "Incluso durante estos tiempos difíciles vemos personas envalentonadas para expresar odio. La historia nos enseña que en tiempos de crisis la gente está buscando un chivo expiatorio".

"Durante estos tiempos de Covid-19, hemos visto a la comunidad afroamericana como objetivo, así como a otras comunidades minoritarias, incluido un aumento en el antisemitismo. Estamos aquí para la comunidad 24/7 y esperamos que la comunidad de San Diego este unida y reafirme que San Diego no es lugar para el odio ", dijo Gillies a NBC 7 .

"Las imágenes que he visto son aborrecibles. Este racismo flagrante no tiene lugar en Santee ni en ninguna parte del condado de San Diego. No es lo que somos. No es lo que defendemos y podemos No se lo tolere", dijo a supervisora del condado de San Diego, Dianne Jacob.

Con la excusa del coronavirus, un hombre uso una capucha del Ku Klux Klan para ir de compras Crédito: Faceboo/Tiam Tellez

El alcalde de Santee, John Minto , dijo: "Los ciudadanos y los empleados de Vons tomaron medidas para abordar la situación. Muchas gracias a todos los que dieron un paso adelante para reducir este triste recordatorio de intolerancia. Santee, sus líderes y yo no toleraré tal comportamiento. Santee y sus ciudadanos son geniales, y las acciones de este individuo en particular no son representativas de nosotros como pueblo y ciudad maravillosa".

El Departamento del Sheriff del condado de San Diego dijo que sus agentes no fueron llamados a la tienda el sábado. Sin embargo, los detectives estaban investigando el incidente para presentar cargos criminales.

"El Departamento del Sheriff no aprueba el odio ni ningún acto de intolerancia en nuestras comunidades. Somos un condado que acoge a personas de todos los orígenes", dijo el teniente Ricardo López, vocero de la oficina de policía local.