Una curadora argentina ganó otro puesto clave para el arte en Estados Unidos

escuchar

NUEVA YORK.- “Es un gran momento”, dice entusiasmada Rosario Güiraldes en Manhattan, mientras prepara su mudanza a Minneapolis el mes próximo. Ocupará allí el cargo de curadora de Artes Visuales del Walker Art Center, una de las instituciones artísticas más relevantes de la escena estadounidense, tras haber trabajado casi seis de sus 38 años en el Drawing Center de Nueva York.

“Es el único motivo por el que me iría de Nueva York y no a Los Ángeles -confiesa, una década después de haber llegado a este país, donde realizó una maestría del Centro de Estudios Curatoriales de Bard College-. Tiene una misión muy orientada a la innovación artística, me va a permitir expandirme a todas las disciplinas y es un lugar por donde pasaron importantes curadores como Clara Kim, Kathy Halbreich y Peter Eleey “. Su antecesor, Vicenzo de Bellis, fue nombrado en agosto director de Ferias y Plataformas de Exposición de Art Basel.

Inés Katzenstein, curadora de arte latinoamericano del MOMA, inaugurará esta semana la muestra Chosen Memories, con obras de arte contemporáneo latinoamericano donadas al museo por Patricia Phelps de Cisneros Silvana Colombo - LA NACION

Ese puesto clave para la escena del arte en Estados Unidos que dejó De Bellis vacante será ocupado ahora por una de varias curadoras argentinas que se destacan en este país. Empezando por Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), donde dirige además Instituto Cisneros para la Investigación del Arte de América Latina. Esta semana inaugurará la muestra Chosen Memories, con obras de arte latinoamericano contemporáneo donadas al museo por la coleccionista venezolana.

En la presentación para invitados especiales estará Güiraldes y también Aimé Iglesias Lukin, directora y curadora en jefe de Artes Visuales de la prestigiosa Americas Society, otro espacio central en la promoción del arte de nuestra región en el norte del continente. A ellas se suma Solana Chehtman, nombrada el año pasado como directora de Programas Artísticos de la Fundación Joan Mitchell, tras haber tenido a su cargo el área de Prácticas creativas e Impacto social en el centro cultural The Shed. También Gabriela Urtiaga, jefa de curaduría del Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA).

Aimé Iglesias Lukin, directora y curadora en jefe de Artes Visuales de la Americas Society Gentileza Americas Society

“Estamos en un momento en el cual hay un deseo de expandir las narrativas en torno a la historia del arte, al canon euroamericano. Mi trabajo es traer otras perspectivas”, dijo a LA NACION Güiraldes, que trabaja desde hace años en poner el foco en el arte contemporáneo del denominado “sur global”. Así lo confirmó en un comunicado Henriette Huldisch, curadora en jefe y directora de asuntos curatoriales del Walker Art Center, al anunciar su nombramiento y definirla como “una curadora visionaria, conocida por su apasionado apoyo a los artistas y por sacar a la luz nuevas voces”.