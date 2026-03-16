Una investigación periodística afirma haber identificado a Banksy

Durante décadas, la identidad de Banksy fue uno de los secretos mejor guardados del arte contemporáneo. No por falta de teorías -que las hubo en abundancia- sino porque cada pista parecía abrir nuevas capas de misterio. Ahora, una nueva y extensa investigación hecha por los periodistas Simon Gardner, James Parson y Blake Morrison y publicada por la agencia de noticias Reuters afirma haber reunido la reconstrucción más detallada hasta ahora sobre quién está detrás del artista que transformó el graffiti en fenómeno global.

La investigación, fruto de un largo trabajo basado en documentos judiciales, archivos fotográficos, registros públicos y entrevistas con testigos y personas cercanas al artista, concluye que el hombre detrás de Banksy es Robin Gunningham, un británico nacido en Bristol en 1973 cuyo nombre ya había aparecido antes en distintas investigaciones. Según la reconstrucción de Reuters, Gunningham podría haber abandonado su nombre mediante un cambio legal de identidad que le habría permitido seguir trabajando sin ser identificado públicamente.

Robin Gunningham o David Jones, la persona que señalan detrás del enigmático artista conocido cmo Banksy @070guy

La investigación no se limita a repetir hipótesis previas. Lo que intenta es reconstruir escenas concretas —en distintos países y momentos— donde se entrecruzan testimonios, documentos y rastros biográficos que permiten seguir el recorrido del artista desde los años noventa hasta el presente.

El punto de partida del reportaje se sitúa en Horenka, una localidad ucraniana golpeada por los bombardeos rusos en las afueras de Kyiv. Ahí, en noviembre de 2022, apareció uno de los siete murales atribuidos a Banksy en territorio ucraniano: la imagen de un hombre barbudo dentro de una bañera, frotándose la espalda mientras a su alrededor se acumulan los escombros de un edificio destruido.

Obra de Banksy en Horenka, Ucrania

Reuters entrevistó a vecinos del lugar que dijeron haber visto trabajar a los artistas. Según su relato, una ambulancia se detuvo frente al edificio y de ella bajaron tres hombres. Dos llevaban el rostro cubierto; el tercero no. En pocos minutos colocaron plantillas de cartón sobre una pared interior expuesta por los bombardeos y pintaron el mural.

Una residente del lugar, Tetiana Reznychenko, contó a la agencia que incluso llegó a prepararles café. Cuando los periodistas le mostraron fotos de varias personas que habían sido señaladas en el pasado como posibles identidades de Banksy, no reconoció a casi nadie. Pero se detuvo en una imagen: la del músico Robert Del Naja, integrante de la banda británica Massive Attack, cuyo nombre durante años estuvo vinculado a teorías sobre la identidad de Banksy.

El nombre no era cualquiera. Desde hace años, Del Naja —grafitero en su juventud y figura central del trip-hop británico— aparece recurrentemente en las teorías sobre quién podría estar detrás de Banksy, aunque él negó siempre los rumores.

Otra fuente citada por Reuters recordó después su sorpresa al reconocerlo: “No vas a creer con quién me encontré… ¡Robert Del Naja, de Massive Attack!”.

Robert Del Naja, cantante de la banda Massive Atack, fue señalado por años como Banksy Mark Kerrison - In Pictures

La agencia verificó posteriormente, a partir de personas familiarizadas con los procedimientos migratorios ucranianos, que Del Naja había ingresado al país pocos días antes de la aparición de los murales.

Durante un momento, la pista pareció encajar con una de las hipótesis más persistentes sobre la identidad del artista. Sin embargo, tras seguir esa línea durante meses, la investigación de Reuters llega a otra conclusión: Del Naja no sería Banksy, aunque sí podría haber estado cerca de él —e incluso colaborar en algunas intervenciones— dentro de un círculo más amplio que participa en ciertas acciones del artista.

Un episodio olvidado en Nueva York

Para avanzar más allá de las especulaciones, Reuters decidió retroceder en el tiempo. Revisando fotografías publicadas por Steve Lazarides, exrepresentante del artista, los periodistas reconstruyeron un episodio ocurrido en Nueva York en septiembre de 2000.

La galerista Ivy Brown había invitado a Banksy y a Lazarides a la terraza de su edificio, en el número 675 de Hudson Street, durante la Fashion Week. Un enorme cartel publicitario de Marc Jacobs dominaba el techo del edificio y a Brown le resultaba insoportable. “Sentía que arruinaba el edificio”, contó a Reuters.

Durante varios días, según relata Brown, Banksy observó el cartel desde un bar cercano. Poco después, alguien intervino la estructura publicitaria. Lo que parecía una simple anécdota terminó convirtiéndose en una pieza clave del rompecabezas.

Al geolocalizar el edificio y revisar registros judiciales de la época, Reuters encontró documentos policiales que nunca habían sido difundidos públicamente. Según esos archivos, la madrugada del 18 de septiembre de 2000 la policía sorprendió a un hombre manipulando el cartel en la azotea.

Una obra de Banksy hallada en un edificio en Borodyanka, Ucrania, el 13 de noviembre de 2022

Entre los documentos aparece una confesión manuscrita y varios formularios judiciales vinculados al caso. El nombre del detenido figura repetidamente en los registros: Robin Gunningham.

De acuerdo con esos papeles, el hombre pasó varias horas bajo custodia policial, entregó temporalmente su pasaporte y posteriormente salió en libertad. El cargo inicial —daños superiores a 1500 dólares— terminó reduciéndose a una contravención. Pagó una multa y realizó cinco días de trabajo comunitario.

En los documentos también aparece el domicilio que declaró al momento de pagar la fianza: el Carlton Arms Hotel, un hotel de Manhattan conocido por permitir a artistas alojarse gratuitamente a cambio de intervenir habitaciones y pasillos con murales.

Según la reconstrucción de Reuters, Banksy pasó largas temporadas en el Carlton Arms durante los años noventa. Archivos del propio hotel indican que en 1997 pintó allí un mural y que en 1999 completó una habitación entera, la número 5B.

La agencia entrevistó también a Emma Houghton, quien aseguró haber salido con él durante cuatro años en aquella época. Según su relato, el artista utilizó distintos nombres a lo largo del tiempo. Primero su nombre real; después un alias intermedio; finalmente el que lo haría famoso: Banksy.

Las fotografías de Jamaica

Otro momento clave que reconstruye Reuters ocurrió en 2004 durante un viaje del artista a Jamaica. Allí trabajó con el fotógrafo Peter Dean Rickards en una colaboración para el sello discográfico Wall of Sound.

La relación terminó mal y Rickards publicó un texto crítico acompañado por 21 fotografías tomadas durante el trabajo. En varias de ellas el artista aparecía con el rostro visible.

Niña con globo. Mural de Banksy

Una de esas imágenes fue publicada ese mismo año por el periódico Evening Standard bajo el título “Desenmascarado al fin”. En ese momento Lazarides negó que el hombre de la fotografía fuera Banksy.

Ahora, revisando esas imágenes, Reuters comparó rasgos físicos, accesorios y tatuajes con fotografías publicadas posteriormente en libros y entrevistas filmadas del artista. Según la investigación, las coincidencias serían claras: el mismo reloj y pulsera, el mismo tatuaje en el antebrazo izquierdo, el mismo aro en la oreja.

Un nombre que pudo haber desaparecido

A pesar de todas esas pistas, una pregunta seguía abierta: si Banksy era Robin Gunningham, ¿por qué no aparecían registros recientes de viajes a su nombre en episodios vinculados con nuevas obras, como las intervenciones realizadas en Ucrania en 2022?

Consultado por la agencia de noticias, el exrepresentante del artista, Steve Lazarides, ofreció una respuesta que cambió el rumbo de la investigación. Según dijo, el nombre Robin Gunningham habría dejado de utilizarse hace años.

De acuerdo con su explicación, el artista habría realizado un cambio legal de identidad alrededor de 2008, cuando el creciente interés público por descubrir quién era Banksy empezó a amenazar el anonimato que había mantenido durante años. “Robin Gunningham no existe”, afirmó Lazarides.

A partir de esa pista, Reuters examinó registros migratorios vinculados con los viajes de personas relacionadas con la aparición de murales en Ucrania. Allí encontró un dato llamativo: no había constancia de que Robin Gunningham hubiera ingresado al país en ese período. Pero sí aparecía el ingreso de otra persona cuya fecha de nacimiento coincidía con la del artista señalado durante años como Banksy. El nombre registrado en esos documentos era David Jones.

Robin Gunningham @070guy

La elección no sería casual. Según destaca Reuters, David Jones es uno de los nombres más comunes en Gran Bretaña, un equivalente británico a lo que en español podría ser “Juan Pérez”. Esa banalidad lo convertiría en una identidad perfecta para alguien que intenta pasar desapercibido.

Según fuentes familiarizadas con los procedimientos migratorios citadas por la agencia, una persona registrada como David Jones cruzó la frontera hacia Ucrania el 28 de octubre de 2022, pocos días antes de que aparecieran los murales atribuidos a Banksy, y abandonó el país europeo el mismo día que lo hizo Robert Del Naja, con quien habría viajado. La fecha de nacimiento consignada en el pasaporte coincide con la de Robin Gunningham.

Para Reuters, ese hallazgo no prueba de manera definitiva la identidad del artista, pero sí refuerza una hipótesis que ya circulaba entre investigadores y observadores del fenómeno Banksy: que el hombre señalado durante años como Gunningham podría haber abandonado ese nombre legalmente para seguir operando bajo otra identidad.

El silencio del artista

Antes de publicar la investigación, Reuters presentó sus hallazgos al artista y a su entorno. Banksy no respondió.

La organización Pest Control Office, encargada de autentificar sus obras, se limitó a informar que el artista “decidió no decir nada”.

Su abogado histórico, Mark Stephens, cuestionó el informe y pidió que no se publicara. En una carta citada por Reuters sostuvo que el artista “no acepta que muchos de los detalles” de la investigación sean correctos.

Aun así, la agencia decidió publicar el reportaje al considerar que existe un interés público considerable en comprender la trayectoria de una figura que influyó profundamente en la cultura visual contemporánea.

No es la primera vez que alguien afirma haber descubierto la identidad de Banksy. Y probablemente no sea la última. Pero la investigación de Reuters aporta un recorrido minucioso por escenas, documentos y testimonios que permiten seguir, paso a paso, las huellas del artista que convirtió el anonimato en parte inseparable de su obra.