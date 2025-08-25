Una magia posible

Occidente en la mirada de Oriente. Oriente en la mirada de Occidente. No son nuevos, pero en el último tiempo los cruces, la atención, la curiosidad -también la desconfianza- se vienen acentuando. En esta imagen, una postal de las múltiples variantes de ese juego que no siempre es de rivales. Ocurre, como tantas otras veces, en China. El Museo de Arte de Pudong, en Shanghai, recibió una selección de obras de uno de los grandes museos franceses. La muestra se llama “Caminos hacia la Modernidad: Obras Maestras del Museo de Orsay, París”; más de 100 piezas para recorrer el camino del arte europeo desde la década de 1840 hasta principios del siglo XX y un faro, el que muestra esta imagen. Van Gogh electrizando a los visitantes chinos como electriza a cualquiera que lo vea, en cualquier parte del mundo. Entre la distancia respetuosa y los infaltables celulares, la magia, que no es obligatoria, se hace posible.