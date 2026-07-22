Vacaciones de invierno: de Mar del Plata a Bariloche, de Rosario y Córdoba a Mendoza, muestras interactivas para disfrutar con los chicos

Para las familias que se toman vacaciones de invierno y tienen planeado viajar a algún punto turístico del país, recomendamos una serie de propuestas artísticas y culturales para disfrutar con chicos: hay mucho para elegir de Mar del Plata a Bariloche, de Rosario y Córdoba a Mendoza.

Mar del Plata

El invierno no es el plato fuerte de Mar del Plata, pero para estas vacaciones de mitad de año vuelve a presentar un amplio y muy variado menú de actividades y propuestas pensadas en particular para los más pequeños y en general para disfrutar en familia, con gran cantidad de espectáculos gratuitos que se ofrecen en estas semanas en espacios públicos, tanto provinciales como municipales.

La Municipalidad de General Pueyrredón entregó 10 mil entradas para espectáculos infantiles en el marco de las vacaciones de invierno Mauro V. Rizzi

El Museo de Arte Moderno (MAR) es uno de los principales epicentros ya que en sus salas y espacios se reparten muestras de arte y programas con proyecciones, shows y juegos, en este caso sin cargo, de punta a punta.

El Festival de Cine para Infancias se puso en marcha este martes, en conjunto con la totalidad de la agenda prevista para el período que concide con receso escolar de mitad de año. Con dos funciones diarias habrá películas clásicas, como ET, como otras más recientes y también de fuerte taquilla de público infantil, como Metegol, de Juan José Campanella.

Para integrar a niños con sus padres y abuelos, también hermanos mayores, se programaron talleres intergeneracionales con indumentaria para personajes, arte, dibujo, ilustración y juegos.

Durante estas vacaciones de invierno tendrán continuidad las muestras de obras en las salas de planta alta. A Las máquinas deseantes del colectivo Pleamar y Biformes bicoloreadas bitremendas bilejanas lejanas lejanas, de las artistas Paola Vega y Elba Bairon se incorpora por estas horas la muestra de pinturas Qué hay detrás de una pelota, de Marina Olmi.

Para los más pequeñitos, de 0 a 4 años, el Museo MAR propone La isla, con experiencias sensoriales y motrices mediante alternativas de juego y desarrollo cognitivo Mauro V. Rizzi

Y para los más pequeñitos, de 0 a 4 años, el MAR propone La isla, con experiencias sensoriales y motrices mediante alternativas de juego y desarrollo cognitivo. Todo se desarrolla sobre una alfombra que simula, puertas adentro, la experiencia de jugar y compartir sobre la arena de una playa.

También dependiente de la administración bonaerense y gratis, y sujeto a capacidad del espacio, el complejo Auditórium reedita su clásico “A desaburrir el invierno”. Esta vez con un formato de “gran kermesse”. Este martes empezaron las “Vacaciones divertidas” que incluyen, en el foyer de la Sala Ástor Piazzolla, juegos tradicionales que aportan el clima buscado de fiesta popular, para toda la familia. Un combo con arte, entretenimiento, shows y patrimonio cultural.

Actividades para chicos en el Museo Mar de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Para cada tarde se programan talleres y actividades distintas. Cómic, dibujo, maquillaje artístico, artes plásticas, freestyle y artes plásticas son solo algunas de las propuestas que permitirán compartir juegos y entretenimiento, en familia.

El municipio también promete lo suyo. El sábado pasado entregó 10.000 tickets gratuitos para las decenas de actividades que se han programado en distintos espacios, en su mayoría público y varios de ellos con el valor adicional de ser museos o edificios históricos.

“Aventura en Mar del Plata” es la consigna y “Aventura en el teatro” es la propuesta para la que se entregarán estas entradas, con espectáculos programados en los teatros Municipal Colón y Radio City Roxy.

Se le suma toda la oferta de la comuna, integrados durante estas dos semanas a una agenda de actividades que en algunos casos con entradas a valores muy accesibles va más allá de las visitas y suma talleres, charlas, juegos y shows en sus museos y espacios culturales.

Bariloche

Desde el 20 de julio, la Biblioteca Popular Sarmiento (Usina Cultural del Cívico), en pleno centro de Bariloche, es el escenario de la muestra inmersiva “Cuentos que suenan a mar”, pensada para chicos de todas las edades, incluidos bebés. Formas, colores y palabras marinas transformarán durante las siguientes semanas la sala de lectura infantil (actividad gratuita). El viernes 24, a las 16, una ronda de lectura convocará allí a niños de hasta 10 años, en una actividad para compartir cuentos, leyendas e historietas (bono contribución, 5.000 pesos).

La biblioteca popular Sarmiento, en pleno centro de Bariloche, ofrece “Cuentos que suenan a mar”, pensada para chicos de todas las edades, incluidos bebés. Gentileza Prensa

Del 20 al 24, y del 27 al 31 de julio, el Museo Paleontológico Bariloche ofrecerá un taller de animales prehistóricos de papel. La propuesta invernal, diseñada para chicos a partir de los 4 años, estará disponible cada día entre las 15 y las 17 (por orden de llegada). Los peques podrán elegir su animal favorito para construirlo cortando y pegando papeles, a partir de modelos pre-seleccionados de dinosaurios, animales marinos y megafauna (5.000 pesos por modelo).

El Museo Paleontológico Bariloche organiza un taller de animales prehistóricos de papel Gentileza Prensa

Córdoba

Hasta el lunes 27, el Museo Provincial de Ciencias Naturales de Córdoba tiene ingreso gratuito para todo el público para disfrutar de “Inmersión a la Megafauna”, una experiencia que combina arte, ciencia y patrimonio.

La iniciativa, de la que participa el artista Franco “Vato” Cervato, permite a los visitantes sumergirse en un recorrido donde el arte y la ciencia “dialogan” para ofrecer una vivencia innovadora que complementa la muestra permanente del museo. Un mural de gran escala recrea el ambiente natural en el que habitaron algunos de los grandes mamíferos de la megafauna sudamericana.

La propuesta acompaña la exhibición de un ejemplar original de gliptodonte y las réplicas de smilodonte, macrauchenia y megaterio e invita a descubrir cómo era el mundo que habitaron estas especies hace miles de años.

El museo está ubicado en la avenida Poeta Lugones 395, en un edificio de arquitectura singular que se distingue por su estructura interior en forma de caracol que conecta tres niveles circulares.

Rosario

Durante las vacaciones de invierno, la Sala de las Miradas de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario) se transformó en La fábrica de las cosas imaginarias, una gran instalación inmersiva y participativa de exploración, lectura, juego y creación colectiva.

"La fábrica de cosas imaginarias", en Plataforma Lavardén, de Rosario Gentileza prensa

La propuesta invita a chicos, familias y visitantes de todas las edades a recorrer libremente un espacio donde la curiosidad, el juego y el encuentro con otros son el punto de partida para descubrir nuevas posibilidades. Con entrada libre, se puede visitar hasta el domingo 26, de 14 a 18.

A través de estaciones de lectura, construcción, experimentación y juego, los visitantes podrán descubrir libros que se leen de maneras inesperadas, construir esculturas a partir de formas geométricas, crear libros únicos y participar de experiencias que invitan a observar, imaginar y experimentar de nuevas maneras.

"La fábrica de cosas imaginarias", una propuesta creativa en Rosario inspirada en la serie de libros de Bruno Munari que edita el sello Niño Gentileza prensa

La instalación interactiva, que se inscribe en la programación de vacaciones de invierno del Ministerio de Cultura de Santa Fe, está habitada por personajes que parecen haber escapado de las páginas de un libro: un vendedor de animales, un mago verde y un ilusionista amarillo recorrerán el espacio invitando a participar, haciendo preguntas inesperadas y proponiendo pequeños juegos e intervenciones a grandes y chicos.

La “Fábrica….” parte de una idea sencilla: no hay una única manera correcta de hacer las cosas. No hay respuestas correctas. No hay cosas bien o mal hechas. El poder está en experimentar y hacer sin prejuicios.

La serie Munari, de 1945, está formada por títulos geniales con ventanas que fascinan a los chicos

Este proyecto nació del trabajo que el sello Niño Editor viene desarrollando alrededor del libro ilustrado como objeto de exploración, juego y descubrimiento. En este sentido, la publicación en español de la Serie Infantil Pop Up de 1945, del autor italiano Bruno Munari, permitió profundizar esa mirada y recuperar una forma de entender el libro no sólo como un soporte para contar historias, sino también como un espacio para experimentar con el papel, las formas, el color y la imaginación. Esa experiencia editorial encuentra, en esta convergencia con Plataforma Lavardén, una nueva manera de desplegarse, invitando a los visitantes a descubrir que un libro también puede jugar, sorprender y convertirse en el punto de partida para crear.

Además, en Rosario, de viernes a domingo de 13 a 19, se puede visitar la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Galpón 11 (Estévez Boero 980, Franja del Río), con entrada libre y gratuita. Y en el Museo de la Ciudad (Boulevard Oroño 2300, en una esquina del Parque Independencia) también hay actividades gratuitas para chicos.

Mendoza

Una apuesta diferente y universal para toda la familia. Unas vacaciones de invierno para adentrarse en el mundo de un íntimo personaje que invita a reflexionar. Así se vive en la provincia cuyana la primera parada de la muestra Monstriña itinerante, creación de la reconocida artista visual María Victoria Ramírez, que decidió salir de Buenos Aires para convertirla en un proyecto federal e interactivo.

"Monstriña itinerante", en Mendoza, propone juegos y actividades para chicos ANITT

El lugar elegido es el prestigioso Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), que ya comenzó a moverse con fuerza para recibir a cientos de grandes y chicos que se sumergen en el arte, el juego y la imaginación durante el descanso escolar.

"Monstriña itinerante", la primera parada de la gira federal del entrañable personaje de María Verónica Ramírez Gentileza Prensa

La exposición de la famosa gestora cultural está abierta durante las vacaciones de invierno de miércoles a viernes de 10 a 19, y sábados y domingos, de 16 a 20, con entrada libre en el museo ubicado en la céntrica Plaza Independencia. “Experiencia Interactiva Universo Monstriña” es un recorrido guiado especialmente para sumergirse en el imaginario del personaje a través del juego, la creatividad y la expresión artística.

Con la colaboración de Darío Palavecino (corresponsal en Mar del Plata), Paz García Pastormerlo, Gabriela Origlia y Pablo Mannino