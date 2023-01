Vargas Llosa despidió el año en París y habló sobre su separación: “Los motivos de la ruptura no existen”

escuchar

MADRID.– “Los motivos de la ruptura no existen”, resumió Mario Vargas Llosa en su primera declaración tras conocerse la separación de quien fuera su pareja durante 8 años, Isabel Preysler. El escritor había mantenido un bajísimo perfil y no se había referido al hecho, a diferencia de la socialité, quien brindó la exclusiva del fin de la relación a la revista ¡Hola!

Mario Vargas Llosa brindó para celebrar Año Nuevo en París https://twitter.com/AlvaroVargasLl

El entorno, los amigos y colaboradores, y en especial los hijos del autor, se habían referido a esta situación de modo cauteloso, sin esgrimir motivos. Había un consenso en el mensaje: Vargas Llosa estaba de buen ánimo y preparado para un año muy agitado. El pasado viernes el hijo del Premio Nobel de Literatura compartió desde su cuenta personal de Twitter una imagen de su padre leyendo plácidamente una primera edición de Madame Bovary. Esta era su primera aparición y toda una declaración de principios: el prestigioso autor no se sumaría a la ola de dimes y diretes que llenaba horas y horas de la TV de España al verse en él involucrada una de las celebridades más rutilantes.

Mario Vargas Llosa leyendo en voz alta la primera edición de Madame Bovary (1857) para despedir el año.

Hace algunas horas el autor fue interceptado por medios de comunicación en la puerta de su casa en Madrid, en la calle Flora, en la zona de la Ópera, tras regresar de París donde viajó para celebrar Año Nuevo con su hijos. En la cuenta de Twitter de Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del escritor, se compartieron algunas imágenes de los momentos compartidos con su padre en la capital francesa, allí donde regresará el mes próximo ya que se realizarán los actos de ingreso a la Academia de las Letras de Francia. “Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel”, decía el escritor a la guardia periodística mientras descendía del taxi y agregaba ante el asedio de preguntas: “Yo me encuentro muy bien”.

Vargas Llosa no esgrimió ningún motivo o causa sobre la separación. En ¡Hola! (y en programas de TV de España se deslizaba que los celos del autor habían sido el detonante). “Los motivos de la ruptura no existen”, precisó el escritor. Por el momento Preysler no ha vuelto a realizar declaraciones y se encuentra en Miami donde ha viajado a visitar a sus hijos Enrique y Chabeli Iglesias.

