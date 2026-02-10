Tiene 25 años, es la nieta de un premio Nobel y se presenta como la favorita de un importante concurso de belleza

Es una de las candidatas oficiales para convertirse en Miss Perú-USA 2026
Tiene 25 años, es empresaria y una de las candidatas oficiales para convertirse en Miss Perú-USA 2026. “Ariadna representa a la mujer peruana moderna: con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación”, según la describen en la página oficial del concurso de belleza.
Hija de Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, Ariadna nació en Madrid, donde hizo un máster en Fashion Management y se especializó en la gestión y proyección de marcas en la industria de la moda. También estudió en Suiza y en Boston, donde obtuvo una licenciatura en Relaciones Públicas, y fundó Beau Street Shop, una tienda online que enfatiza en el consumo responsable, la calidad artesanal y la revalorización de las tradiciones. En la actualidad, vive entre Dubái y Nueva York, y se prepara para este nuevo desafío personal, en el que está posicionada como una de las favoritas para quedarse con la corona.
