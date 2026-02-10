Tiene 25 años, es la nieta de un premio Nobel y se presenta como la favorita de un importante concurso de belleza

Tiene 25 años, es empresaria y una de las candidatas oficiales para convertirse en Miss Perú-USA 2026. “Ariadna representa a la mujer peruana moderna: con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación”, según la describen en la página oficial del concurso de belleza.

En 2018, en Boston, celebrando su graduación con sus padres, Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, y sus abuelos, el escritor Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa

Hija de Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, Ariadna nació en Madrid, donde hizo un máster en Fashion Management y se especializó en la gestión y proyección de marcas en la industria de la moda. También estudió en Suiza y en Boston, donde obtuvo una licenciatura en Relaciones Públicas, y fundó Beau Street Shop, una tienda online que enfatiza en el consumo responsable, la calidad artesanal y la revalorización de las tradiciones. En la actualidad, vive entre Dubái y Nueva York, y se prepara para este nuevo desafío personal, en el que está posicionada como una de las favoritas para quedarse con la corona.

La nieta de Mario durante sus últimas vacaciones de verano