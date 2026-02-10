LA NACION

Tiene 25 años, es la nieta de un premio Nobel y se presenta como la favorita de un importante concurso de belleza

Es una de las candidatas oficiales para convertirse en Miss Perú-USA 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
La nieta de Mario Varga Llosa tiene un máster en Fashion Management, además de otros estudios internacionales
La nieta de Mario Varga Llosa tiene un máster en Fashion Management, además de otros estudios internacionales

Tiene 25 años, es empresaria y una de las candidatas oficiales para convertirse en Miss Perú-USA 2026. “Ariadna representa a la mujer peruana moderna: con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación”, según la describen en la página oficial del concurso de belleza.

En 2018, en Boston, celebrando su graduación con sus padres, Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, y sus abuelos, el escritor Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa
En 2018, en Boston, celebrando su graduación con sus padres, Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, y sus abuelos, el escritor Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa

Hija de Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, Ariadna nació en Madrid, donde hizo un máster en Fashion Management y se especializó en la gestión y proyección de marcas en la industria de la moda. También estudió en Suiza y en Boston, donde obtuvo una licenciatura en Relaciones Públicas, y fundó Beau Street Shop, una tienda online que enfatiza en el consumo responsable, la calidad artesanal y la revalorización de las tradiciones. En la actualidad, vive entre Dubái y Nueva York, y se prepara para este nuevo desafío personal, en el que está posicionada como una de las favoritas para quedarse con la corona.

La nieta de Mario durante sus últimas vacaciones de verano
La nieta de Mario durante sus últimas vacaciones de verano
Ariadna mantenía una buena y muy cercana relación con su famoso abuelo
Ariadna mantenía una buena y muy cercana relación con su famoso abuelo
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Las parejas que encendieron la gala, un vestido homenaje y un look de entrecasa para cantar
    1

    La gran noche de la música: las parejas que encendieron la gala, un vestido homenaje y un look de entrecasa para cantar

  2. Tiene 29 años, es la hija de un maestro del cine, busca su lugar como directora y acaba de comprometerse
    2

    “Nadie me regaló nada”: tiene 29 años, es la hija de un maestro del cine, busca su lugar como directora y acaba de comprometerse

  3. La cocinera y empresaria Josie Bridge abre las puertas de su casa de Recoleta con una terraza que tiene nombre propio
    3

    La reina del catering. La cocinera y empresaria Josie Bridge abre las puertas de su casa de Recoleta con una terraza que tiene nombre propio

  4. Así fue el paso fugaz por Buenos Aires de uno de los “ángeles” más sensuales del mundo
    4

    “¡Buen día, Argentina!“: así fue el paso fugaz por Buenos Aires de uno de los “ángeles” más sensuales del mundo