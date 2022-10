Vulnerables

escuchar

Técnica clásica de la imagen, la foto de arriba muestra no tanto lo que ocurre sino más bien lo que está a punto de suceder. Un pequeño rebaño de íbices nubios (Capra nubiana) se lanza a cruzar una ruta que bordea el Mar Muerto en la reserva natural de Ein Gedi, en Israel. La vulnerabilidad de la situación es evidente, y es también un reflejo de la que atraviesa esta especie de bóvidos desérticos. Quedan menos de 10.000 ejemplares adultos, y esa población está declinando. La principal amenaza es, como ocurre en muchos otros casos, la destrucción del hábitat por el avance de la civilización. La foto es también un mensaje en ese sentido. No podemos evitar prosperar, y somos una especie que tiende a desequilibrar el ecosistema. A la vez, nuestra supervivencia depende de la salud de ese ecosistema. No parece que haya un problema más urgente, entre todas las urgencias con las que convivimos.

Temas La historia detrás de la foto