A horas del debut en la Copa América 2024, Rodrigo de Paul mostró quién lo acompaña en el hotel

Llegó el gran día. Hoy, a partir de las 21 (hora local), la selección argentina pisará el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, para enfrentar a Canadá y dar iniciar así la 48.ª edición de la Copa América. Pero, antes del debut, los campeones del mundo tuvieron tiempo para recargar energías junto a su familia. Algunos padres, esposas e hijos aterrizaron en los Estados Unidos, listos para alentar con la camiseta albiceleste. Justamente, uno de los que recibió una visita especial fue Rodrigo De Paul. Sus dos hijos, Francesca (5) y Bautista (2), fueron a verlo al hotel y el centrocampista compartió una dulce foto que enterneció a todos.

A principios de junio y tras finalizar los compromisos con sus respectivos clubes, los jugadores empezaron a llegar a Miami para arrancar con los entrenamientos. Primero se disputaron dos partidos amistosos ante Ecuador y Guatemala y finalmente el sábado Lionel Scaloni anunció la lista con los 26 futbolistas convocados para el torneo. Ahora, la selección se encuentra en Atlanta, lista para defender su título de campeón de América.

La tierna foto de Rodrigo De Paul y sus hijos antes del debut de la Argentina en la Copa América (Foto: Instagram @rodridepaul)

De a poco los familiares empezaron a llegar desde distintas partes del mundo a los Estados Unidos. Algunos ya se reunieron con los futbolistas. El miércoles, Lautaro Martínez recibió la vivista de su esposa, Agustina Gandolfo y sus dos hijos Nina y Theo, que volaron desde Milán, Italia. Pero, sin dudas, una de las presencias que sorprendió fue la de Francesca y Bautista, los dos hijos de Rodrigo De Paul -fruto de su relación con Camila Homs- quienes no estuvieron presentes en el Mundial de Qatar.

El miércoles a la noche, el jugador del Atlético de Madrid compartió en sus Stories de Instagram la tierna y espontánea que se tomó junto a sus hijos. Estaban los tres sentados en la cama de la habitación del hotel a pura sonrisa. Mientras Francesca tenía los brazos alrededor del cuello de su padre, el pequeño Bautista, vestido con una gorra y la camiseta de la selección, lo abrazaba por un costado. Los tres posaron con a puras risas y con las manos entrelazadas, un gesto que causó mucha ternura.

La presencia de los niños es todo un cambio si tiene en cuenta lo que sucedió en la Copa del Mundo. Para recapitular, tras separarse de Camila Homs, la madre de sus hijos, en abril de 2022 Rodrigo De Paul blanqueó su relación con Martina ‘Tini’ Stoessel. La situación entre los tres fue muy tensa. Hubo desde cruces mediáticos hasta conflictos legales y en noviembre, cuando comenzó el Mundial, la modelo se quedó en la Argentina con sus dos hijos, mientras que la cantante viajó a Qatar para alentar a su pareja.

Camila Homs y Rodrigo De Paul con Francesca, mientras esperaban la llegada de Bautista Instagram @camihoms

No obstante, en los últimos 18 meses pasaron muchas cosas. Hoy, el ex Udinese ya no es pareja de la intérprete de “La Triple T” y aparentemente las cosas con la madre de sus hijos estarían mejor. Mientras Homs disfruta en unos días en Ibiza, España, con su pareja José Sosa, De Paul pasa un grato momento con sus hijos en una de las competencias más importantes de su carrera.

Cuándo juega la selección argentina en la Copa América

Este jueves 20 de junio, a partir de las 21 (hora local) la Argentina enfrentará a Canadá en el partido inaugural de la Copa América. La cita es en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Se podrá seguir el encuentro a través de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports.

Los próximos dos partidos de la selección argentina por el Grupo A serán el martes 25 de junio a partir de las 22 (hora local) ante Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el sábado 29 de junio desde las 21 (hora local) ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

