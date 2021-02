Hugo Gatti, esta vez, defendió a Lionel Messi: "Lo van a volver loco como a Diego Maradona" Fuente: Archivo

2 de febrero de 2021

Hugo Orlando Gatti, ex arquero de River, Boca y la Selección, entre otros, salió a defender a Lionel Messi, delantero, capitán y goleador del Barcelona, trasla publicación por parte de El Mundo de su contrato y advirtió que "lo van a volver loco como a Diego Maradona".

"Me acuerdo de Diego. Lo estaba esperando el periodismo y él iba en el coche de policía. Le preguntaban por qué hacés esto, Diego. Y él respondió: 'Ustedes me hicieron así'. A Diego lo volvieron loco y con Messi van a hacer lo mismo", recordó "El Loco" en el programa El Chiringuito, de España.

Al referirse a lo que gana el rosarino en el equipo catalán, Gatti fue tajante: "Si lo gana es porque juega bien. Si no fuera el gran jugador que es, nadie diría nada. Los demás jugadores también no ganan dinero como Messi, pero en proporción ganan más porque no hacen nada. Y este pibe (por Messi) hace cosas...", agregó.

Además, aseguró que, si Messi tuviera la mentalidad de Cristiano Ronaldo, "iría al Real Madrid".

El portugués fue cambiando de clubes y de ligas en función de desafíos deportivos y ambición económica, en cambio, el argentino, ha elegido, hasta ahora, quedarse en el club donde se formó desde los 13 años. Fines de 2020 fue la primera vez en la que Messi consideró cambiar de camiseta.