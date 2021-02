Messi genera un tercio de los ingresos de Barcelona y representa un gasto del 8,2% Fuente: Archivo - Crédito: Cesar Manso/Pool via AP

El mundo Barcelona continúa en shock. Luego de la revelación del diario El Mundo de las cifras del contrato que tiene Lionel Messi, la institución sufrió un cimbronazo que sigue dejando tela para cortar. Y aunque desde el club confirmaron que se iniciarán acciones legales contra el periódico, el astro argentino todavía no emitió opinión al respecto: respondió con un golazo de tiro libre en la victoria del domingo por 2-1 sobre Athletic Club para llegar a 650 tantos con la camiseta azulgrana. En el medio del conflicto, hay un interrogante que empieza a tener respuesta. ¿Realmente "el contrato de Leo arruina a Barcelona", tal como sentenciaron en la prensa de Madrid? Los especialistas coinciden que esa aseveración está lejos de ser verdad.

Según diferentes análisis que se han hecho en la prensa española por estos días, Messi genera cada año entre 250 y 300 millones de euros, lo que representa un tercio de los ingresos totales del equipo, que en 2019 alcanzaron los 848 millones de euros. El rosarino es una fuente fundamental de recursos en diversos tópicos: publicidad, venta de camisetas, espectadores en el estadio y derechos de televisión.

En la investigación del diario El Mundo se sentencia que "el contrato del argentino Lionel Messi con el FC Barcelona asciende a 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas -entre la 2017/2018 y la que está en curso- hasta su vencimiento, el próximo 30 de junio. La cifra es la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos". Pero, anualmente, solo representa un 8,2% de los gastos del club.

Según la prensa española, Messi genera cada año entre 250 y 300 millones de euros para la institución Fuente: Reuters

El expresidente y candidato a la presidencia Joan Laporta concedió una entrevista a Rac1 y explicó: "Estas noticias duelen porque hacen daño al Barça y como hay un desgobierno, pasan estas cosas. Sin Leo no se hubiera ganado tanto. El retorno económico existe. Leo representa un 8,2% de los gastos del club. La situación del Barça no viene condicionada por su contrato. Genera más ingresos de lo que cuesta. El equipo económico de la candidatura han hecho un estudio y Messi genera un tercio de los ingresos totales del Barça".

Además, Laporta sentenció: "Haré lo posible para que siga. Lo que genera Messi también es el retorno emocional y deportivo. No tiene precio lo que nos ha hecho vivir. Hoy 8 de cada 10 camisetas son de Leo y la repercusión mundial también depende de él. Un equipo con Leo siempre aspira a todo. Messi no se guía solo por el dinero. Hay que buscar una fórmula imaginativa para cuadrarlo y que siga. Él no priorizará el dinero, y en el tema económico, si se queda, Leo ayudará. Pero como responsabilidad de club, hay que hacerle una oferta como mejor jugador de la historia que es, dentro de las posibilidades económicas del Barça".

El contrato del argentino de 33 años con Barcelona finaliza este 30 de junio y a partir del 1° de enero el jugador ya tiene la libertad para negociar con otro club. Su nombre ha sonado en diversos equipos europeos (Manchester City, PSG, Manchester United e Inter, entre otros) y hasta el propio Messi ha dicho que en un futuro desea "tener la experiencia de vivir en Estados Unidos y conocer la MLS". Pero, por ahora, todo se queda en especulaciones y el Barça seguirá siendo su casa hasta el cierre de la temporada.

Las negociaciones serán cruciales para el futuro del club culé. En un informe realizado por el sitio Libertad Digital, Marc Ciria, financiero y socio fundador de Diagonal Inversiones, responsable económico en la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona en 2015, explicó: "Messi es la parte fundamental de los ingresos atípicos del Barça. Si analizamos cuánto dinero genera para el club, la cifra está entre 250 y 300 millones de euros anuales. Si su salario bruto es de 140, como mínimo el Barça tiene 100 millones de beneficio. Los patrocinadores ahora renuevan año a año por si Messi se va del Barça. Esto no significa que si Messi se el club va a perder patrocinadores, sino que es muy probable que renueven a la baja".

La tapa del diario El Mundo que desató una nueva crisis en Barcelona

Además, Cinto Ajram, exresponsable de activación de patrocinios del club, también fue contundente: "Las marcas no se atreven a renovar por tres o cuatro años más porque se desconoce cuál será el valor del club sin este jugador. Cuando se negocia con un patrocinador en un 90% de las diapositivas de Power Point que el club le muestra a sus posibles anunciantes aparece la imagen de Messi. En las giras de los últimos cinco años, el 50% de los ingresos dependieron de la presencia de Messi en los partidos. Además, de los espectadores que van al campo, el 40% son turistas nacionales e internacionales, los cuales aportan mucho dinero al club, y estos vienen a ver al Barça de Messi".

Pero no todo muere en Barcelona. Si finalmente Messi termina abandonando la institución catalana, la Liga de España también sufrirá un duro revés. Francesc Cruces, vicepresidente de la agencia de márketing deportivo Octagon en España y director académico de la Sports Management School, confirmó en declaraciones a EFE que "la marcha de Messi afectaría seguro en la negociación de los derechos televisivos" de la competencia. La Liga generó 92,4 millones de euros tras la temporada 2019/2020 con sus patrocinadores y los derechos se deben renegociar en 2022 a nivel nacional y en 2024 a nivel internacional.

