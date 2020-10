Oscar Ruggeri, panelista de 90 Minutos de Fútbol Crédito: Captura TV

21 de octubre de 2020 • 17:27

River Plate, se impuso por 3-0 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito este martes, en un partido que no estuvo exento de polémicas arbitrales: de hecho, uno de los goles del Millonario podría haber sido anulado por off side de haberse aplicado el VAR, algo que en esta instancia no sucede. Al respecto debatieron los participantes del programa deportivo 90 Minutos de Fútbol en la emisión de este miércoles.

Por ejemplo, Oscar Ruggeri, que suele ser punzante en sus opiniones, se metió en la discusión aunque reveló que "no conoce" el reglamento. "¿Sabes por qué? Me hacen dudar. Uno cobra penal en esta (NdeR: la jugada en la que el defensor de River, Milton Casco, tocó la pelota con la mano dentro del área), el otro (árbitro) no. Es un quilombo".

Consultado por el conductor, Sebastián "Pollo" Vignolo, sobre si el criterio de los árbitros para decidir cuándo se cobra (o no) una mano, es "a ojo", Ruggeri respondió: "Es a ojo de camiseta muchas veces. Es según la cancha, el equipo en el que jugás. Yo jugué en equipos grandes y tenés un montón de ventajas. Jugué en equipos chicos y no tenés absolutamente nada", sentenció.

Luego, el animador del programa retomó el tema del desconocimiento de Ruggeri sobre el reglamento, y el exjugador de la Selección Argentina redobló la apuesta: "No lo sé, y te digo más. Si le hacemos una encuesta a los jugadores en actividad, ¿sabás las cosas que estamos jugando y no las sabemos?".

La editorial de Vignolo

Histriónico como de costumbre, Vignolo abrió el programa con una de sus habituales metáforas para describir la relación de Marcelo Gallardo con River. Para ello, le dio a cada uno de los miembros del programa un globo de helio. Y graficó: "Lo que están haciendo ustedes con el globo es lo que hace Gallardo con River. El piolín son los jugadores, la mano es la de Gallardo, el globo es River. Lo maneja, lo lleva, lo trae. Lo tiene adiestrado. No le cruza la calle, elige el árbol. La tiene clarísima".

En ese sentido, indicó que "mientras Gallardo no suelte River, va a estar en buenas manos". "Va a tener su adiestrador. Va a tener al mejor entrenador que puede tener", concluyó.