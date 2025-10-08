El reencuentro de los campeones del 86: el mensaje que publicó Oscar Ruggeri tras visitar a Carlos Bilardo

Una sola imagen bastó para desatar la emoción. Oscar Ruggeri publicó este martes una fotografía junto a Carlos Salvador Bilardo, de 87 años, y tres de sus exdirigidos campeones del mundo —Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti— durante una visita al histórico entrenador en su casa, en la Ciudad de Buenos Aires. En la postal, el “Doctor” aparece rodeado por los cuatro pilares del Mundial de México 1986, sonriente y sereno. El posteo de Ruggeri en Instagram, acompañado de un mensaje de profundo agradecimiento, rápidamente se viralizó y originó decenas de comentarios cargados de nostalgia y admiración.

“Con mi MAESTRO, el + GRANDE de todos. Una felicidad enorme de poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas. Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna. ¡Simplemente gracias por todo, Carlos querido! ❤️🇦🇷🏆”, escribió el exdefensor en su cuenta @Ruggeri86oficial.

Carlos Bilardo en su cumpleaños 87°, con su esposa Gloria, su asistente de siempre Carlos Pachamé y cinco campeones del mundo de México '86: Garré, Burruchaga, Islas, Ruggeri y Giusti

Bilardo vive en su hogar acompañado por un equipo médico que lo asiste de forma permanente. Padece el síndrome de Hakim-Adams, un trastorno neurológico diagnosticado en 2017 que provoca la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, generando presión interna que puede alterar la memoria y la movilidad. Pese a las limitaciones que impone la enfermedad, el exentrenador tiene momentos de lucidez y cercanía con su entorno más íntimo.

Según explicó Miguel Lemme —exfutbolista y asistente de campo—al diario Olé, se mantiene estable dentro de las limitaciones propias de su diagnóstico. “Está bastante bien. Miramos fútbol y la pasa mejor”.

Carlos Salvador Bilardo durante el partido disputado entre Boca y Huracán. AUGUSTO ARTURI - ARCHIVO / LA NACIÓN

La reunión fue breve pero cargada de simbolismo: los campeones del ’86 volvieron a encontrarse con quien fue su guía en una de las épocas más gloriosas del fútbol argentino. En la fotografía, se ve al entrenador junto a cuatro de sus hombres clave de aquella gesta mundialista, un gesto que —como reconocieron en redes los propios hinchas—resume lealtad, respeto y agradecimiento.

Desde hace años, los exjugadores procuran acompañar al “Doctor” cada vez que su salud lo posibilita. Estas reuniones íntimas, organizadas con discreción, se repiten desde que Bilardo se mudó a su casa actual, donde pasa sus días rodeado de su familia y del personal que lo asiste.

El mensaje de Burruchaga

El gesto de Ruggeri no fue el único homenaje. Minutos después, Jorge Burruchaga también compartió una foto del encuentro, acompañada de un mensaje breve pero lleno de cariño: “Visitando a Carlos. Qué lindo verte, maestro”, escribió en una historia en Instagram. En cuestión de minutos, la publicación generó una ola de mensajes de afecto y agradecimiento, especialmente entre los hinchas de Estudiantes de La Plata, el club donde Bilardo construyó gran parte de su legado.