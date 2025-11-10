Oscar Ruggeri cargó duramente contra Marcelo Gallardo tras la caída ante Boca: “Le está quedando grande”

Oscar Ruggeri, panelista del programa F90 (ESPN), cargó duramente contra la actuación de los jugadores de River en el Superclásico contra Boca. La caída por 2-0 caló hondo en el ánimo de los futbolistas que jamás pudieron revertir el resultado y quedaron en el ojo de la tormenta, como así también Marcelo Gallardo.

“Me parece que a varios jugadores le está quedando grande la camiseta de River”, lanzó, tajante, el exjugador de la selección argentina. En su diagnóstico apuntó duramente contra los jugadores que defendieron la camiseta de River y nunca pudieron torcer el rumbo del partido.

Su análisis también incluyó la planificación del plantel con refuerzos que no pudieron asentarse. “Algunos jugadores no cumplieron con la expectativa que crearon de entrada. Y parte de este desorden es culpa de (Marcelo) Gallardo y los jugadores”, exclamó.

En esa misma línea, continuó con un tono crítico: “Hay ‘algo’ que tenés que sacar de vos en los momentos difíciles, ahí es cuando se nota por qué los jugadores se ponen la camiseta de River. Se necesitan jugadores que empujen, que levanten a los demás y motiven”.

River, tras la derrota en el Superclásico, puede salir de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 cuando culmine la fecha 15 Aníbal Greco - La Nación

Por último, Ruggeri hizo referencia a la ausencia de Enzo Pérez en el mediocampo. “Me extrañó lo de él, seguro lo habló con Gallardo. El nombre de Enzo Pérez es respetado por los rivales. No es lo mismo ir a chocar o discutir con él que con otro. En Boca, (Leandro) Paredes agarra la lanza y está al frente de todo; si está Enzo Pérez se iguala y están los dos a la altura, el resto, no”, dijo.

Tras la dura derrota en La Bombonera, el equipo dirigido por Gallardo tendrá un día libre y retomará los entrenamientos de cara a la última fecha del play-off contra Vélez. Dicho encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo: de no ganar, complicaría seriamente sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores.