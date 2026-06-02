Mundial 2026: qué camisetas usará la selección argentina en la fase de grupos

Faltan solo nueve días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 y catorce para el debut de La Scaloneta. Los campeones del mundo ya están en Kansas, donde harán la concentración, y los hinchas marcan los días del calendario para que comience el evento deportivo del año. Pero en la previa, mientras se abren los paquetes de figuritas y se ultiman detalles para los amistosos frente a Honduras e Islandia, se conoció una información importante: las camisetas que usará la selección argentina para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Y como a los argentinos les encantan las coincidencias, hubo un detalle que “volvió a ilusionar”.

La FIFA dio a conocer qué camiseta usará la selección argentina en los tres partidos de la fase de grupos. Para su debut en el Grupo J frente a Argelia el 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas, utilizarán la indumentaria titular: camiseta celeste y blanca con las tres estrellas y parche de campeón del mundo con short y medias azules. Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez cubrirá el arco vestido íntegramente de color naranja.

La argentina debutará en el Mundial con la camiseta titular (Foto: Instagram @adidasar)

Para el segundo partido frente a Austria el lunes 22 a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, también usará la camiseta titular, mientras que Martínez se vestirá de verde.

Por último, para el tercer partido frente a Jordania, sábado 27 a las 23 (hora argentina), también en el mencionado estadio del estado de Texas, llevará la camiseta suplente color azul y negro, con short y medias negras, mientras que el arquero vestirá de verde.

Para el partido contra Jorania, la selección usará la camiseta suplente Aníbal Greco - La Nación

La selección de camisetas no le cayó nada mal ni a los futbolistas ni a los hinchas, especialmente si se tienen en cuenta los antecedentes. En el Mundial de Qatar 2022, la Argentina debutó ante Arabia Saudita con la camiseta titular y volvió a usarla en el partido contra México. Para cerrar primero la fase de grupos frente a Polonia, usó la camiseta suplente.