Además de Dybala, hay cuatro deportistas argentinos contagiados de coronavirus

Paulo Dybala sacudió al ambiente deportivo argentino con su novedad, comunicada este sábado. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020 • 23:12

Naturalmente, cuando el protagonista es una celebridad, el impacto de la noticia se esparce por todos los rincones. La novedad lleva un halo positivo: su propulsión es tan potente que ayuda a crear conciencia. El futbolista Paulo Dybala y su novia, la cantante Oriana Sabatini , confirmaron que dieron positivo de coronavirus tras los exámenes que les realizaron. Ambos residen en Italia, donde el cordobés es una de las figuras de Juventus, el puntero del calcio hasta que la federación de fútbol resolvió la suspensión a raíz de la pandemia que, especialmente, asuela a ese país.

"Hola a todos. Quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió ayer el cordobés en su cuenta de Instagram. De inmediato, el mensaje se viralizó.

Hace algunos días, la pareja argentina, también mediante las redes sociales, había compartido con sus miles de seguidores cómo vivía la cuarentena, que en el caso de Italia ya alcanza las nueve jornadas. Como los trabajos de los dos requieren de buen estado físico, allí mostraban cómo desarrollaban sus respectivos entrenamientos en su casa.

Poco después del mensaje de Dybala, Oriana sumó otro, con más detalles: "Hace dos días nos hicimos el test, que dio positivo. Estamos bien; si no, no estaría haciendo este video", aclaró la hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop. "Tenía síntomas: tos, me dolían mucho el cuerpo y la cabeza, y un cansancio constante. Seguí entrenándome porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas y estoy mejor, aunque sigo con esa sensación de cansancio. Pero no estoy tan mal como antes; estoy bien, en general", amplió Oriana. La cantante, de 23 años, agregó que se harán el próximo test el 31 de marzo para analizar la evolución de la enfermedad.

Del positivo de Germán Pezzella se supo por un comunicado de Fiorentina. Fuente: AFP

Dybala no es el primer futbolista argentino conocido víctima de la pandemia. Abrió esa lista Germán Pezzella , defensor de Fiorentina, cuyo caso se conoció la semana pasada por medio de una publicación del propio club violeta. El ex futbolista de River, actualmente en el seleccionado de Scaloni, aclaró que al cabo de un par de días ya habían desaparecido los síntomas.

Ezequiel Garay, de Valencia, está confinado en su casa de España junto a su señora. Fuente: AFP

Otro compatriota, también defensor y ex integrante del equipo nacional argentino, Ezequiel Garay , de Valencia, anunció que estaba contagiado y publicó una foto en la que se lo veía separado de su mujer por una ventana.

A Maximiliano Richeze, campeón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se le detectó la enfermedad cuando estaba por competir en Emiratos Árabes Unidos. Fuente: AFP

Además de ellos tres, todos futbolistas, dos deportistas argentinos contrajeron hasta ahora el virus. El primero fue el ciclista Maximiliano Richeze , el 13 de marzo. El campeón de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 estaba en cuarentena por precaución desde el 27 de febrero, en Emiratos Árabes Unidos, tras la cancelación del Tour de EAU a causa de la pandemia. Y el otro es el basquetbolista Facundo Corvalán , de Real Canoé, de la Liga LEB Oro, categoría de ascenso de España. Él llegó de Madrid el domingo pasado con síntomas, fue internado en un hospital de Junín y luego se confirmó la enfermedad.

Facundo Corvalán volvió de Madrid, se sintió mal, se internó en un hospital de Junín y al tiempo se supo que portaba el coronavirus. Fuente: AFP

Por otro lado, un compañero italiano de Dybala, el defensor Daniele Rugani , fue el primer contagiado en la Serie A. Con una particularidad: junto a Michaela Perisco, espera su primer hijo. "Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasa ahora?. Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero pónganse en mi lugar: es infinitamente aterrador", publicó la chica en redes sociales. Vale aclarar que en distintos países han nacido sanos niños de madres infectadas por el virus.

Juventus, emblema de la ciudad de Turín, en el muy afectado norte de Italia, ya había registrado otro caso positivo de Covid-19: el del volante francés Blaise Matuidi . "Soy positivo, soy fuerte", clamó esta semana en redes sociales el mediocampista campeón mundial en Rusia 2018.

Otro integrante de Juventus fue noticia: Cristiano Ronaldo . El portugués, que hace varios días dejó Italia para trasladarse a su ciudad, Madeira, y allí acompañar a su madre, que había tenía un inconveniente de salud, utilizó ayer las redes para enviar un mensaje: "Si alguna vez soñaste con jugar para millones en todo el mundo, ahora es tu oportunidad. Juega adentro, juega por el mundo", escribió. Su madre, Dolores Aveiro, fue dada de alta 18 días después de sufrir un accidente cerebrovascular.

El calcio entregó otra novedad ayer, vinculada con una familia de notables. Paolo Maldini y su hijo Daniel, delantero juvenil que ya debutó en la primera de Milan, dieron resultado positivo de coronavirus. Paolo, una gloria del club rossonero , se desempeña como director del área técnica del club.