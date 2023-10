escuchar

No tanto, pero muy bueno. Así el contenido del domingo deportivo, un cierre de fin de semana menos nutrido en cantidad que en atractivo de acontecimientos, en fútbol, rugby, polo, golf y automovilismo.

A ojos argentinos, descuella el superclásico en La Bombonera: Boca y River acapararán el grueso de la atención no sólo en el deporte más popular, sino también en la jornada toda. La Copa de la Liga Profesional ofrecerá otros tres clásicos, todos vibrantes: Colón vs. Unión, Estudiantes vs. Gimnasia y Talleres vs. Belgrano. En cambio, tras la intensa jornada del sábado, el fútbol europeo se tomará algo de respiro, con las actuaciones de Atlético de Madrid y Roma como lo más convocante para el aficionado celeste y blanco.

Sudáfrica intentará salir de la madeja anímica en que lo sumió Irlanda; el campeón es ampliamente favorito frente a Tonga en el Mundial de Rugby. ANTONIN THUILLIER - AFP

En el Mundial de rugby Francia 2023 actuarán dos pesos pesados: el campeón, Sudáfrica, intentará la recuperación frente a Tonga, y Australia, casi en jaque mate, se enfrentará con Portugal en espera de un milagro matemático. La Copa Ryder enfrentará por tercera y última jornada a Europa y Estados Unidos en Roma, con amplia ventaja para el anfitrión.

Y en el ámbito local habrá dos competencias fuertes. El Abierto de Hurlingham ejecutará en Palermo su segunda semifinal, la atrayente La Natividad vs. La Hache, un rato después de la segunda de su rueda de perdedores, La Ensenada vs. La Hache Cría y Polo, que tendrá lugar en Pilar. Y el Turismo Carretera desarrollará las series y la final de su fecha de San Nicolás, ya en terreno de la Copa de Oro.

Ante el calificado La Hache por el Abierto de Hurlingham, pero en Palermo, La Natividad jugará por segunda vez con la actual formación: Bartolomé Castagnola (h.), Facundo Pieres, Camilo Castagnola y Pablo Mac Donough. Rodrigo Nespolo - LA NACION

La televisación del domingo 1 de octubre

FÚTBOL

Copa de la Liga

14 Boca vs. River. ESPN Premium y TNT Sports

16.30 Colón vs. Unión. ESPN Premium

17 Estudiantes vs. Gimnasia. TNT Sports

18.45 Talleres vs. Belgrano. ESPN

Premier League

10 Nottingham Forest vs. Brentford. Star+

Serie A

7.30 Bologna vs. Empoli. Star+

10 Udinese vs. Genoa. Star+

13 Atalanta vs. Juventus. ESPN 2

15.45 Roma vs. Frosinone. ESPN 3

Liga de España

9 Almería vs. Granada. ESPN Extra

13.30 Betis vs. Valencia. D Sports

16 Atlético de Madrid vs. Cádiz. ESPN 2

Bundesliga

10.30 SV Darmstadt 98 vs. Werder Bremen. ESPN 2

Ligue 1

8 Reims vs. Lyon. Star+

12 Lorient vs. Montpellier. Star+

RUGBY

Mundial Francia 2023

12.45 Australia vs. Portugal. Star+

16 Sudáfrica vs. Tonga. Star+

Tom Hooper sintetiza el desconsuelo de Australia, que sin embargo aún tiene una chance de pasar a los cuartos de final del Mundial de rugby; debe vencer a Portugal y, más adelante, ser favorecido por su rival de este domingo. Christophe Ena - AP

POLO

Abierto de Hurlingham

11 La Ensenada vs. La Hache Cría y Polo. Semifinal de la rueda de perdedores. Star+

16 La Natividad vs. La Hache. La segunda semifinal. Star+

AUTOMOVILISMO

11 Turismo Carretera. Las series y la final de la fecha de San Nicolás. TV Pública

GOLF

7 Copa Ryder. La última vuelta. ESPN 2

Estados Unidos tiene cuesta arriba la retención de la Copa Ryder, pero le queda toda una jornada para revertir la serie frente a Europa en la capital de Italia. Alessandra Tarantino - AP

VÓLEIBOL

Preolímpico masculino

13.30 Cuba vs. Alemania. Star+

LA NACION