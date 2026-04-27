La agenda de la TV del lunes: el Masters 1000 de Madrid, sigue el torneo Apertura y las ligas de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 27 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 18:45 Vélez vs. Unión. TNT Sports
- 21 Huracán vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium
Serie A
- 13:20 Cagliari vs. Atalanta. ESPN 3
- 15:30 Lazio vs. Udinese. Serie A. Disney+
Superliga de Turquía
- 14 Besiktas vs Fatihkaragumruk. Fox Sports 2
Premier League
- 15:50 Manchester United vs. Brentford. ESPN
Liga de España
- 15:50 Espanyol vs. Levante. ESPN 3
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 10 La tercera rueda, con Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi, Daniil Medvedev vs. Nicolai Budkov Kjaer, Daniel Vallejo vs. Flavio Cobolli y Alexander Zverev vs. Terence Atmane. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Liga Nacional
- 22 Boca vs. San Martín de Corrientes. Juego 2. TyC Sports
RUGBY
U20 Championship
- 11 Argentina U20 vs. Sudáfrica U20. ESPN 4
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