La agenda de la TV del lunes: el Masters 1000 de Madrid, sigue el torneo Apertura y las ligas de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 27 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

18:45 Vélez vs. Unión. TNT Sports

21 Huracán vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium

Vélez recibe a Unión en el José Amalfitani de Liniers Prensa Vélez

Serie A

13:20 Cagliari vs. Atalanta. ESPN 3

15:30 Lazio vs. Udinese. Serie A. Disney+

Superliga de Turquía

14 Besiktas vs Fatihkaragumruk. Fox Sports 2

Premier League

15:50 Manchester United vs. Brentford. ESPN

Liga de España

15:50 Espanyol vs. Levante. ESPN 3

TENIS

Masters 1000 de Madrid

10 La tercera rueda, con Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi, Daniil Medvedev vs. Nicolai Budkov Kjaer, Daniel Vallejo vs. Flavio Cobolli y Alexander Zverev vs. Terence Atmane. ESPN 2 y Disney+

Alexander Zverev se mide ante el francés Térence Atmane THOMAS COEX - AFP

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Liga Nacional

22 Boca vs. San Martín de Corrientes. Juego 2. TyC Sports

RUGBY

U20 Championship