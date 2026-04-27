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La agenda de la TV del lunes: el Masters 1000 de Madrid, sigue el torneo Apertura y las ligas de Europa

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Francisco Cerúndolo jugará frente al italiano Luciano Darderi
Francisco Cerúndolo jugará frente al italiano Luciano DarderiX

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 27 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 18:45 Vélez vs. Unión. TNT Sports
  • 21 Huracán vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium
Vélez recibe a Unión en el José Amalfitani de Liniers
Vélez recibe a Unión en el José Amalfitani de LiniersPrensa Vélez

Serie A

  • 13:20 Cagliari vs. Atalanta. ESPN 3
  • 15:30 Lazio vs. Udinese. Serie A. Disney+

Superliga de Turquía

  • 14 Besiktas vs Fatihkaragumruk. Fox Sports 2

Premier League

  • 15:50 Manchester United vs. Brentford. ESPN

Liga de España

  • 15:50 Espanyol vs. Levante. ESPN 3

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 10 La tercera rueda, con Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi, Daniil Medvedev vs. Nicolai Budkov Kjaer, Daniel Vallejo vs. Flavio Cobolli y Alexander Zverev vs. Terence Atmane. ESPN 2 y Disney+
Alexander Zverev se mide ante el francés Térence Atmane
Alexander Zverev se mide ante el francés Térence AtmaneTHOMAS COEX - AFP

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Liga Nacional

  • 22 Boca vs. San Martín de Corrientes. Juego 2. TyC Sports

RUGBY

U20 Championship

  • 11 Argentina U20 vs. Sudáfrica U20. ESPN 4
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