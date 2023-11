escuchar

Desde la mañana del sábado hasta la madrugada del domingo abarca la propuesta deportiva del día en los canales y las plataformas de streaming, con una buena variedad de ofertas para los fanáticos. Tenis, rugby, automovilismo, polo, fútbol y básquetbol pueblan la agenda.

La etapa de grupos del Mundial Sub 17 de Indonesia llega a su fin y el seleccionado argentino espera conocer su rival en los octavos de final. Hay lindos partidos en cartelera, como Alemania vs. Venezuela y Estados Unidos vs. Francia. A eso seguirá el mejor tenis internacional, con las semifinales del ATP Finals, o Masters de Turín, en el que Jannik Sinner y Daniil Medvedev definirán al primer protagonista de la definición del domingo y Novak Djokovic jugará con Carlos Alcaraz por el otro lugar en el juego decisivo.

Después de 41 años, la Fórmula 1 vuelve a tener un gran premio en Las Vegas; la carrera tendrá lugar en la madrugada argentina del domingo. Alessio De Marco - ZUMA Press Wire

En la tarde, en simultáneo, SIC y Universitario, de Tucumán, disputarán el título de campeón del Nacional de Clubes, mientras que Los Matreros y Champagnat resolverán el segundo ascenso al Top 12. Por esas horas estará desarrollándose una nueva fecha del Campeonato Argentino Abierto de polo, con La Hache vs. La Hache Cría y Polo en el primer turno y La Dolfina vs. Cría La Dolfina en el segundo.

Hacia la noche, la NBA servirá como aperitivo para el broche de oro, que será de madrugada: la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en el regreso de la categoría a la Ciudad del Pecado luego de 41 años.

La televisación del sábado 18 de noviembre

TENIS

Masters de Turín

10.30 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev, semifinal. ESPN 2 y Star+

17 Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz, semifinal. ESPN 2 y Star+

Daniil Medvedev vs. Jannik Sinner es otro partidazo que propone el ATP Finals. AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

RUGBY

Nacional de Clubes

16 SIC vs. Universitario (Tucumán), la final. Star+

URBA

16 Los Matreros vs. Champagnat, por el segundo ascenso al Top 12. Star+

POLO

Campeonato Argentino Abierto

14 La Hache vs. La Hache Cría y Polo, por el grupo A. Star+

16.30 La Dolfina vs. Cría La Dolfina, por la zona A. Star+

La Dolfina vs. Cría La Dolfina tuvo un capítulo en el Abierto de Tortugas y vuelve a darse en Palermo; habrá un homenaje a la yegua Dolfina Cuartetera, la mejor de la historia para Adolfo Cambiaso. Hernán Zenteno - La Nación

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

3 (del domingo) Gran Premio de Las Vegas. La carrera. Fox Sports y Star+

FÚTBOL

Mundial Sub 17 de Indonesia

6 Alemania vs. Venezuela, etapa de grupos. D Sports

6 Nueva Zelanda vs. México, etapa de grupos. D Sports+

9 Estados Unidos vs. Francia, etapa de grupos. D Sports

BÁSQUETBOL

NBA

23 Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs. ESPN 2

LA NACION