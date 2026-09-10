Agustina Gandolfo, sobre las harinas y los carbohidratos: “Es la fuente principal de energía, no hay ningún motivo para tenerles miedo”

Agustina Gandolfo es una de las integrantes de “La Sclot” más populares. Acumula 1,7 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido de nutrición, fitness y moda. Si bien la mendocina suele publicar imágenes de sus momentos con su esposo Lautaro Martínez y sus hijos Nina y Theo, prioriza mostrar sus exigentes rutinas de entrenamiento y las preparaciones que realiza en la cocina. Justamente, esta semana mostró su desayuno y se metió en debate sobre el consumo de las harinas y los carbohidratos.

“Volver a la transmisión habitual. Súper desayuno y a entrenar que hoy toca heavy”, escribió Gandolfo en sus historias de Instagram con una foto de su mesa en la que se pudo ver su computadora con un mate y un plato con dos tostadas de pan integral, un omelette, un cuarto de palta, salmón y una banana.

Agustina Gandolfo mostró su desayuno antes de entrenar (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

En la siguiente historia se la pudo ver en el gimnasio realizando un intenso entrenamiento. “No sé en qué momento se me ocurrió empezar a hacer esto, pero es mi segunda semana y solo puedo decirles que es muy divertido salir del entrenamiento convencional. Hace 10 años vengo entrenando entre tres y cuatro veces por semana y haciendo más o menos lo mismo porque, al final, los ejercicios son los que son, tampoco hay que inventar. Y agregarle un plus con circuitos y running me pareció espectacular”, reflexionó y aseguró que al terminar tenía “un hambre feroz”.

El entrenamiento de Agus Gandolfo

Sin embargo, además de mostrar su rutina y alimentación, reveló que su plato de desayuno tuvo repercusiones. Una seguidora de Mendoza le preguntó si siempre incorporaba carbohidratos “porque hay una movida grande de no harina que se hace insostenible”. Gandolfo, que acostumbra a alzar la voz, no dudó en reaccionar: “¿Pero por qué? Los carbohidratos son una de nuestras principales fuentes de energía y no hay ningún motivo para tenerles miedo, chicas”.

“Y escucho muchísimo: ‘Es que después viene el bajón’. Bueno, ahí hay que mirar qué estás comiendo y con qué lo estás acompañando. No es lo mismo consumir una harina refinada sola, con muy poca fibra, que elegir una fuente de carbohidratos con más fibra y acompañarla con proteína y/o grasa para que la digestión y absorción sean más lentas y también mantener la saciedad por más tiempo”, sostuvo.

Agus Gandolfo le respondió a una seguidora que le preguntó por su ingesta de carbohidratos (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

En este sentido, insistió en que “el problema no son ‘las harinas’”, sino que lo importante es tener en cuenta la calidad de los alimentos, las cantidades, las combinaciones y el contexto de la alimentación. “No le tengamos miedo a un nutriente que nuestro cuerpo sabe perfectamente cómo utilizar y que nos da energía”, le aconsejó a su seguidora.

"Los carbohidratos son una de nuestras principales fuentes de energía y no hay ningún motivo para tenerles miedo, chicas", dijo Gandolfo (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Asimismo, publicó una foto de una mesada con fideos caseros e hizo énfasis en la importancia de los carbohidratos en un plan alimenticio: “Sin ir más lejos, piensen en una maratón, en un jugador de fútbol o en una competencia como Hyrox. ¿Cómo cargan combustible? ¿Qué nutriente usan principalmente cuando necesitan energía para rendir? Carbohidratos. Los consumen antes para llegar con buenas reservas de glucógeno, durante cuando el esfuerzo lo pide y después para reponer esas reservas (acompañados también de proteína para favorecer la recuperación de músculos). Bueno, ahí tienen la respuesta”.

El mensaje de Agus Gandolfo sobre el consumo de carbohidratos (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

“Si para rendir le damos carbohidratos al cuerpo, ¿por qué les tendríamos miedo a nuestra alimentación diaria? Bueno chau, pero grábense esto", sentenció.