Agustina Gandolfo reveló la exigente rutina que sigue para mantener su físico privilegiado

Agustina Gandolfo, reconocida influencer y esposa de Lautaro Martínez, se convirtió en una figura central de las redes sociales debido a su disciplina enfocada en el bienestar físico. Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la emprendedora decidió abrir las puertas de su gimnasio para detallar la rutina de ejercicios que sostiene de manera cotidiana. Lejos de limitar sus actividades a una sola área, destacó la importancia de un trabajo integral, bajo la premisa de que “no hay glúteos sin bracitos”, una frase que resume su filosofía de entrenamiento equilibrado.

El plan de entrenamiento, compartido con sus seguidores, pone un énfasis riguroso en el fortalecimiento del tren inferior y superior. Según la información difundida, la rutina incluye el ejercicio de hip thrust con una carga progresiva, es decir, series en 12, diez, ocho y seis repeticiones. A este ejercicio fundamental, la influencer le suma trabajos de fuerza para bíceps martillo y bíceps en polea, con cuatro series de seis y ocho repeticiones respectivamente.

La rutina comienza con el ejercicio de hip thrust con una carga progresiva Captura Instagram (@agus.gandolfo)

El entrenamiento no termina allí, ya que la planificación abarca también la prensa a una pierna en cuatro series de ocho, patadas en polea en cuatro series de diez, además de un trabajo focalizado en tríceps de tres series de 12 repeticiones y abducciones en cuatro series de ocho. Esta exigencia técnica busca, ante todo, un desarrollo armónico de la musculatura. Más allá de la carga física, Gandolfo también hizo hincapié en su enfoque sobre la alimentación.

Hace unos días, Agustina sostuvo que no cree en las restricciones extremas ni en la privación de ciertos alimentos, como la pizza, que suele consumir durante el verano. Su estrategia consiste en aplicar lo que ella denomina “decisiones inteligentes”. De acuerdo con sus publicaciones, antes de acceder a una porción de pizza, prioriza el consumo de un plato compuesto por proteínas, como pollo, pescado o carne, acompañado de una guarnición de verduras.

El secreto de Agustina Gandolfo para poder disfrutar de la pizza Captura Instagram (@agus.gandolfo)

Esta metodología, explica, le permite disfrutar de la vida social y de encuentros gastronómicos sin sacrificar sus objetivos de definición física. “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese día libre”, reveló la influencer en sus redes sociales, con lo que reforzó su visión sobre el balance necesario para sostener un estilo de vida saludable en el largo plazo.

El impacto de este enfoque se tradujo en una constante atención de sus seguidores, especialmente tras sus recientes vacaciones en Mykonos, Grecia. Durante aquel receso, diversas imágenes se viralizaron, donde logró que su figura y, en particular, sus abdominales definidos fueran objeto de conversación en redes sociales. Ante las constantes consultas sobre cómo lograr un estado físico similar, Gandolfo enfatizó que el secreto no radica en abandonar la alimentación, sino en la educación nutricional.

Gandolfo adelantó que va a abrir una cuenta exclusiva para el tema de la nutrición Captura Instagram (@agus.gandolfo)

En este sentido, adelantó a sus seguidores su intención de abrir, en los próximos meses, una cuenta dedicada exclusivamente a la nutrición para poder tratar estos temas con mayor profundidad y rigor técnico, para no mezclar sus contenidos cotidianos con información más especializada. La propuesta de Agustina Gandolfo, por tanto, trasciende el ejercicio físico al proponer un modelo de vida centrado en la constancia y la gestión inteligente de los hábitos diarios, elementos que, según sostiene, son fundamentales para quienes buscan resultados sostenibles y una salud integral.