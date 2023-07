Ailén Cova compartió fotos en una isla paradisíaca y el reflejo en el vidrio reveló su secreto

escuchar

Alexis Mac Allister fue protagonista de una polémica separación con Camila Mayan luego de consagrarse campeón del mundo con la selección argentina. Al poco tiempo formalizó su vínculo con Ailén Cova, quien era su amiga en la adolescencia, y en estas vacaciones viajaron a un paradisíaco destino a disfrutar de sus días libres.

El futbolista pampeano tuvo una excelente temporada 2022-2023, en la que se convirtió pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni para consagrarse campeón del mundo ante Francia. Pero también su fútbol brilló en el Brighton de la Premier League, lo que derivó su pase al histórico club inglés Liverpool.

Las paradisíacas vacaciones de Alexis Mac Allister y Ailén Cova alemacallister

Pero en el medio de todos estos logros deportivos, su vida privada atravesaba varios cambios. A fines del año pasado, el futbolista finalizó su noviazgo de 5 años con Camila Mayan, lo que generó polémica porque al poco tiempo dio a conocer su relación con Ailén Cova cuando en diciembre se supo que pasaron de ser mejores amigos a pareja.

Las paradisíacas vacaciones de Alexis Mac Allister y Ailén Cova ailencova

Alexis Mac Allister disfrutando del agua en sus vacaciones alemacallister

Desde aquel momento Alexis compartió pocas fotos con su novia, por eso cada vez que surge alguna foto, suele ser novedad. Sin embargo, sí se mostraron juntos en el casamiento de Lautaro Martínez junto a otros futbolistas de la selección. E incluso una imagen despertó la sospecha de un compromiso en puerta.

Las paradisíacas vacaciones de Alexis Mac Allister y Ailén Cova y la foto que más sorprendió a sus seguidores ailencova

Las instalaciones de las cabañas donde Alexis y Ailén pasan sus vacaciones alemacallister

En estos días, el mediocampista viajó con su amada a una paradisíaca isla de aguas cristalinas, aunque no dio exactitud de dónde vacaciona y compartió su felicidad con sus más de 5 millones de seguidores.

En su cuenta personal de Instagram compartió un carrusel de imágenes de las instalaciones donde descansan. Las cabañas están directamente conectadas con el mar al cual pueden acceder mediante unas escaleras, incluso tienen pileta con una espectacular vista a los atardeceres. En este lugar, ambos protagonistas compartieron fotos tanto individuales como juntos.

En tanto, Ailén compartió un carrusel de fotos y en una de ellas se la ve sentada sobre el regazo de su novio sobre la pileta. En otra captó el espectacular cielo que los acompañaba en su descanso, pero la que más se destacó fue la foto en el que se ve reflejada su silueta y la del futbolista.

Entre ambas publicaciones, la pareja recaudó más de medio millón de likes por parte de los seguidores, quienes comentaron con alegría la llegada del amor en la vida del campeón del mundo. “Qué lindo sos”, le escribió el futbolista Exequiel Palacios, mientras que Thiago Almada comentó con emojis de enamorado.

No obstante, aparecieron muchas seguidoras que no olvidaron la polémica separación con su exnovia Camila Mayan y se lo hicieron saber en la caja de comentarios. “¿Cómo la vas a cambiar a Cami por esa?”, “Cami es pueblo” “Team Cami. Mac Allister estás mandándote cualquier verdura, cómo vas a cag... así”, “Todo vuelve, a Camí no se la toca”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, Alexis Mac Allister y Ailén Cova continúan disfrutando de sus días libres antes de que comience una nueva temporada en el fútbol.

LA NACION