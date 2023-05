El indignante mensaje que Ailén Cova le dejó a Camila Mayan antes de ser en la nueva novia de Alexis Mac Allister

escuchar

“Todo lo que pasó, desde el primer momento a hoy, yo nunca me lo podría imaginar. Ni en mi peor pesadilla”, fueron las recientes palabras de Camila Mayan ante las cámaras de Intrusos (América), luegode que Alexis Mac Allister presentara a Ailén Cova en el casamiento de Lautaro Martínez. La nueva pareja solía mantener una relación de estrecha amistad y este siguiente paso en un evento causó gran revuelo. Tal es así que los usuarios de redes sociales expusieron un intercambio que las dos jóvenes habían tenido tiempo atrás.

En diciembre de 2022, tras el arribo a la Argentina luego de ganar el Mundial de Qatar, se conoció la ruptura de Camila Mayan y Alexis Mac Allister. La pareja estaba junta desde hacía cinco años y vivían en Inglaterra. Lejos de ser una separación que pasó desapercibida, se supo que el futbolista había decido terminar la relación para comenzar una nueva con Ailén Cova, su mejor amiga.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister luego de la coronación de la selección argentina Foto: INSTAGRAM / @camimayan

Desde entonces, Camila se instaló en Buenos Aires y emprendió un nuevo camino como influencer de moda, y tuvo una gran aceptación del público, quien además la apoya en su situación personal. Por su parte, la nueva pareja comenzó su vida juntos en Inglaterra. Fue en los últimos días que Alexis compartió en Instagram por primera vez una foto con Ailén, que fue una tomada el pasado fin de semana en el casamiento de Lautaro Martínez.

El blanqueo virtual generó una sin fin de críticas, debido a la gran decepción y dolor que atraviesa la influencer. Consultada por Intrusos, mencionó que no se hubiese imaginado atravesar esta situación ni en su “peor pesadilla” y aseguró: “Es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”.

Alexis MacAllister presentó a su nueva pareja y su ex, Camila Mayan, tuvo una dura reacción

Es este factor de cercanía el que generó gran indignación en los comentaristas de las redes sociales. Y fue el mismo el que llevó a diversos usuarios a realizar un hallazgo que sumó aún más bronca. Fue en la misma red social del pajarito donde se difundió una captura en la que se ve un antiguo comentario de Ailén Cova en una foto de Camila junto a Alexis.

Alexis Mac Allister compartió una foto con su nueva novia (Foto Instagram @alemacallister)

La expareja había posado en la playa de Miami durante unas vacaciones en julio de 2021 y esa foto compartió Mayan en aquel momento. Allí se lee un comentario del jugador en la que le dice que la ama. Pero más abajo aparece Cova, quien halagó a la entonces pareja: “Lindos”. “Gracias linda”, fue la respuesta de la influencer.

La foto de Cami Mayan del 2021 que comentó Ailén Cova (Foto Instagram @camimayan)

“Lo que le comentaba la nueva novia de Mac Allister a Cami Mayan. No, no... un límite hermana”; “Con respecto al tema de Cami Mayan y Mac Allister venía pensando: ‘Bueno che la gente se separa’. Hasta que vi esto”; “Ojo con esas ‘Que lindos’ y ‘Hacen linda pareja. Ojo” y “Mac Allister oficializó con su nueva novia, quien era amiga de él desde hace bastante. Y solo puedo pensar en como le comentaba las fotos con Cami Mayan. Me hace mal”, fueron algunos de los comentarios en los que los usuarios expresaron su indignación sobre el tema.

Las repercusiones en Twitter sobre el comentario de Ailén Cova fueron letales (Captura Twitter)

LA NACION