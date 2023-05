Revelaron detalles del pacto que fijarían Alexis Mac Allister y Camila Mayan tras su separación: “No está fácil”

escuchar

La ruptura entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan se confirmó hace un par de meses, luego de que saliera a la luz que el futbolista del Brighton comenzó un vínculo con una amiga de la infancia, Ailén Cova. Mientras el campeón mundial apareció junto a su nueva pareja en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, la licenciada en Administración disfrutó de la llegada de la perrita que tienen en común, Kim. En las últimas horas, se reveló el presunto pacto que habrían acordado luego de la separación.

Este fin de semana, Cova y Mac Allister aparecieron juntos en la boda del futbolista, al lado de varios compañeros de la selección albiceleste, como Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico o Gerónimo Rulli. En tanto, Mayan se encontraba en Buenos Aires para recibir a Kim, la perrita que compartía con su expareja, y compartió fotos y videos del reencuentro.

Mac Allister y Cova posaron juntos en Italia Instagram: ailencova

La influencer, de 23 años, se mostró emocionada ante la llegada del animal, que permaneció con el argentino desde su ruptura, en Inglaterra. Posteriormente, Yanina Latorre reveló detalles del presunto pacto que la expareja habría acordado para coordinar los términos tras su separación. “Ella recibió a la perrita que tenían. [Alexis] se la mandó, porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, señaló.

Y siguió: “Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto. Pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde, por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”.

Yanina Latorre apuntó detalles sobre el acuerdo entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan

Además, añadió: “A ella, yo la vi bien, pero no quiere hablar. Subió la historia [junto a Kim] el mismo día [de la boda], como mostrando la situación. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista. Y lo que sí noté es que, a pesar de que [Mac Allister] es un campeón del mundo y un ídolo, lo cancelaron bastante en las redes, que eso no pasaba antes”.

Camila Mayan rompió el silencio

Tras la publicación del futbolista oriundo de La Pampa en sus redes sociales junto a Cova, Camila fue contactada por Intrusos (América) y habló por primera vez sobre su ruptura con Mac Allister. “Nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, apuntó la influencer.

La joven, de 23 años, reveló que se adentró en el mundo de las tendencias. “Ahora me dedico a ser influencer de moda. Para arrancar hace tan poco, me va bien. Creo que es algo que tengo que ir manejando y viendo cómo se desarrolla”, contó. Y señaló: “Ojalá que siga bien. Es algo que quería hacer hace un montón y no lo hacía porque me daba vergüenza”.

Alexis MacAllister presentó a su nueva pareja y su ex, Camila Mayan, tuvo una dura reacción

En tanto, el periodista le consultó si hubo “una traición” en la relación que mantuvo durante cinco años con el futbolista, ya que se rumoreó que Mac Allister habría iniciado su vínculo con Cova antes de su ruptura con Mayan, al difundirse un video en el que aparecieron “a los besos” en el festejo por la victoria del Mundial de Qatar 2022. Luego de asentir con la cabeza, advirtió: “Todo lo que pasó, desde el primer momento a hoy, yo nunca me lo podría imaginar. Ni en mi peor pesadilla”.

