Alexis Mac Allister comparó a Boca con Liverpool y habló sobre su charla con Klopp, su nuevo técnico

escuchar

Alexis Mac Allister está viviendo un sueño. Por estos días, el joven de 24 años se encuentra en China con la selección argentina para disputar dos amistosos y seguir disfrutando de la tercera estrella obtenida en Qatar, pero está a punto de iniciar una nueva vida deportiva en Liverpool de Inglaterra. “Es una alegría llegar al club más grade de ese país”, resaltó el volante argentino, que destacó que es “una locura” la manera en que los hinchas alientan. “Es lo más parecido a la gente de Boca. Siento que el Liverpool es el Boca de Inglaterra”, comparó quien tuvo su paso por el club de La Ribera entre 2018 y 2019 y disputó 20 partidos.

Antes de firmar el contrato con su nuevo equipo inglés, tras un exitoso paso por Brighton, Mac Allister tuvo una charla con el técnico Jürgen Klopp que lo convenció. “Vi el deseo que tenía de tenerme y eso fue muy importante”, contó en diálogo con el canal ESPN instantes después de regresar del entrenamiento con la selección. “Hablamos de fútbol, de cómo lo veo y del deseo de él de seguir ganando”, recordó. En su primer club inglés estuvo cuatro años, aunque su explosión se dio en el último: anotó 12 goles y jugó 40 partidos en la misma temporada en que salió campeón mundial. Eso impulsó a Liverpool a pagar 42 millones de euros por su transferencia.

Alexis Mac Allister con la camiseta de Liverpool Andrew Powell / LFC

La flamante incorporación de los Rojos enfatizó que quiere aprovechar “al máximo” esta oportunidad en Liverpool. Ya sabe que apenas se incorpore al club, la casaca con el número 10 estará esperándolo. Así lo decidió él mismo luego de que las autoridades le ofrecieran varias posibilidades, entre ellas el 8: “Es solo un número, pero dentro del futbol es importante”.

Tras el Mundial

A casi seis meses de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, en el que hizo un importante gol ante Polonia en la fase de grupos, Mac Allister todavía no volvió a ver completo el partido de la final contra Francia. “Es una alegría muy grande recordarlo, pero parece que fue hace mucho porque se trató de una temporada muy larga”, reconoció. Según él, el reconocimiento desaforado de la gente, por momentos desbordado, no lo cambió.

En una entrevista previa con el diario Daily Mail, había abundado al respecto: “Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Es la misma vida. Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida”.

#SelecciónArgentina 🇦🇷 ¡LOCURA EN CHINA POR LOS CAMPEONES DEL MUNDO! En exclusiva, Alexis #MacAllister se refirió a cómo se manifestó la gente en Pekín. #ESPNenStarPlus 📺pic.twitter.com/ml3tKmp8Wt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2023

“No creo que tenga una vida muy diferente a la de los demás. No voy a decir que es aburrida porque se van a enojar, pero la vida sigue siendo la misma”, dijo el volante con la misma parsimonia que lo destaca, pero con una sonrisa pícara que sobresale en su rostro. Eso sí, el Mundial modificó algo para la nueva figura del Liverpool. Mac Allister reconoció que, durante los primeros meses tras salir campeón, cuando estaba de mal humor pensaba en lo logrado en Qatar y su actitud cambiaba para bien.

Partido por la Final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Ahora es tiempo de empezar a prepararse para lo que se viene. Somos jugadores y sabemos que lo más importante es lo que está por venir para seguir ganando títulos. El ejemplo más grande es Leo [Messi] que ganó todo y sigue trabajando para ganar más. Es nuestro ejemplo en todo, lo seguimos, estamos muy contentos de estar al lado de él”, dijo el volante con la admiración puesta en su capitán.

Las fotos de los jugadores con la copa en el vuelo que los trajo de vuelta a la Argentina Instagram - La Nación

“¿Está confirmado?”, preguntó Mac Allister al ser consultado sobre el nuevo jugador de Inter de Miami. “Las decisiones son muy personales y la habrá tomado porque él siente que es lo mejor para su vida y su carrera”, prosiguió y consideró que la MLS es una liga que “viene creciendo hace mucho” y que Messi le va a dar un salto de calidad.

Alexis y su querido #ArgentinosJuniors🐞: no solo el cariño que lo une al club que lo vio nacer futbolísticamente, sino el seguimiento que tiene por su hermano. #ESPNenStarPlus 📺pic.twitter.com/Nu1zdfVz5B — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2023

Al igual que sus dos hermanos, Mac Allister comenzó su carrera con Argentinos Juniors. El volante destacó el papel que está haciendo el Bicho en la Copa Libertadores, clasificado para los octavos de final en el grupo E a falta de una fecha: “Lamentablemente, el invicto y todas esas victorias no cuentan en la nueva etapa, pero están un gran momento gracias al técnico [Gabriel Milito] y a los jugadores que tiene”.

Para Mac Allister, Argentinos “es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en Argentina” y “es una alegría que esté mi hermano Kevin adentro”. “Ojalá puedan llevar al club a lo más alto”, cerró el nuevo 10 de Liverpool.

Alexis, Francis y Kevin en Argentinos Juniors

LA NACION