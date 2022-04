Como en Gambito de Dama: Carolina Luján es la Beth Harmon del ajedrez argentino

La comparación con la heroína de la serie Gambito de dama surge naturalmente. Hace veinte años, Carolina Luján, que hoy tiene 36, hacía su debut en los Juegos Olímpicos de ajedrez representando a la Argentina, y ya actuando en el primer tablero del equipo. Desde entonces ha sido siempre así, en todas las olimpíadas: Carolina enfrentándose con las mejores jugadoras del mundo. Luján no ha faltado a cita alguna, cumpliendo un desempeño sobresaliente. Ella y la peruana Daisy Cori Tello han dominado el ajedrez latinoamericano de los últimos años.

Por este motivo conversé un rato con Carolina, que nos dejó algunos conceptos. Sobre Gambito de dama, elogia la ductilidad de la protagonista Anya Taylor Joy y la calidad técnica de la serie, que, además de entretenida, es una buena difusión para el ajedrez, porque atrae incluso a quienes no conocen el juego.

“Me sentí representada en algunas escenas porque las viví personalmente, como cuando en mi niñez jugué torneos rodeada exclusivamente por varones”, comentó Luján, y agregó que “lamentablemente en el ajedrez hay machismo, como en todas las áreas de la sociedad”.

Carolina Luján @imcarolinalujan

Sobre el ajedrez femenino dijo: " Más que, de ajedrez femenino, hablaría de la participación de las mujeres en el ajedrez, y también incluso de otros colectivos, como la comunidad ‘trans’, porque pienso que la misma es muy escasa. Para mí se debe a que tradicionalmente el ajedrez fue un juego de hombres, y sólo recientemente se empezó a dar una apertura. Creo que es importante atraer a toda la gente al ajedrez, porque se trata de un juego fascinante, educativo y saludable.”

“Más allá del ajedrez me gusta el deporte, practico handball y fútbol; me gusta viajar, conocer otras voces, otros ámbitos, y también me interesa la política. Con respecto a esto, desde hace un tiempo me estoy involucrando en la dirigencia, porque creo que hay muchas cosas para mejorar en el ajedrez federado”, cuenta sobre sus inquietudes y sus próximos proyectos.