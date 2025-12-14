Faustino Oro sigue camino a la segunda norma de gran maestro, pero le queda lo más difícil en Recoleta

Faustino Oro sigue firme en la búsqueda de su segunda norma de gran maestro. Le faltan dos para conseguir el título definitivo, y si lo logra en el período de los próximos tres meses, obtendrá el récord de juventud en la historia en haberlo conseguido. Recordemos que Faustino tiene 12 años y dos meses de edad.

Sorprende la madurez con la que procura cumplir su objetivo. Con precisión quirúrgica va sorteando obstáculo tras obstáculo. En el Centro Cultural Recoleta, donde hasta este martes se lleva a cabo el torneo magistral en homenaje a Jorge Szmetan y Sergio Giardelli, Faustino empató con piezas blancas contra Sandro Mareco, sin dar lugar a que se registrara ningún desnivel en la partida.

El niño lleva acumulados 4 puntos sobre 6 y tiene que obtener 5½ sobre 9 para conseguir la norma. Alcanzaría empatar las tres últimas. Pero decirlo no lo hace más fácil; le falta enfrentarse con tres grandes maestros de fuste: el búlgaro Ivan Cheparinov, el peruano Julio Granda y el local Diego Flores. Por ahora viene siguiendo el guion a la perfección; ganó las dos primeras, contra los rivales más accesibles, Ilan Schnaider y Tomás Darcyl, y luego igualó con cuatro grandes maestros, como si él mismo ya lo fuera. Por lo cierto, en fuerza de juego se puede considerarlo como tal.

Oro frente a Diego Flores en el reciente Campeonato Argentino; volverán a enfrentarse en el Magistral que se desarrolla en el Centro Cultural Recoleta. Rodrigo Néspolo

Cumplidas seis rondas, lideran el certamen Cheparinov y el noruego Aryan Tari, con 4½ unidades. En su momento, el búlgaro se hizo conocido por ser el analista de Veselin Topalov cuando este ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez que se desarrolló en la Casa de los Trebejos, de Potrero de Funes, San Luis, en 2005. Pero ciertamente Cheparinov es un jugador muy fuerte por sí mismo, y está mostrándolo en este torneo.

Por su parte, Tari era el favorito a priori por ser el de mejor posición en el ranking, pero ha sido algo afortunado en la última rueda, al vencer a Flores una posición que tenía perdida, merced a un grueso error de este.

Los escoltan a medio punto, en posición expectante, Oro, que es el argentino mejor clasificado, y el letón nacionalizado español Alexei Shirov, que en su mejor momento llegó a ser el números 2 del mundo, detrás de Garry Kasparov. Con 3 puntos figuran Sergio Slipak, autor de un desempeño más que competente para sus 60 años de edad, y el propio Flores. Diego siempre juega a ganar, siempre da espectáculo, pero inoportunos y graves errores en el apremio de tiempo lo privaron de mejores resultados en sus partidas con Granda y Tari.

El búlgaro Iván Cheparinov, uno de los punteros del Torneo Magistral, es uno de los rivales que le quedan por delante a Faustino.

Corresponde elogiar a Ilan Schnaider, de 14 años, que más allá de haber perdido cuatro partidas ha logrado triunfos sobre dos reputados grandes maestros, Granda y Mareco. Estos dos últimos, en cambio, no están teniendo buenos desempeños en el campeonato.

La de este domingo será una rueda clave para las aspiraciones de Faustino Oro, que jugará con negras frente a Cheparinov. Si logra al menos un empate, su chance de lograr la norma se perfilará muy claramente.

Las posiciones al cabo de 6 de las 9 ruedas