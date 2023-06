Alejandro Fantino pidió un delantero para Boca y sorprendió a todos: “Hace goles desde la B”

escuchar

Las opiniones futboleras del periodista Alejandro Fantino suelen escaparse de la norma. Con ocurrencias por fuera de lo establecido, el conductor no vacila en arriesgar pronósticos que, en más de una ocasión, resultaron acertados. En esa línea, el relator volvió a jugarse un pleno, al pedir un impensado futbolista para Boca Juniors, club del que es confeso hincha.

Tras el clásico entre Belgrano y Talleres (C), disputado hace dos semanas, el periodista, primero, remarcó un detalle de la transmisión televisiva: “Vi casi todo el partido de Belgrano-Talleres. Lo transmitía TNT Sports: me dio la sensación que no conocen los jugadores de los equipos el interior”.

Acto seguido, narró la situación del gol marcado por el futbolista del Pirata. “Hace el gol (Pablo) Vegetti, saltan los carteles a un costado, se van a abrazar. Eran seis jugadores y la cámara se viene con uno hasta el medio de la cancha que no era Vegetti. No conocían a Vegetti”, denunció.

Quizás, para ir a contracorriente, en ese momento, Fantino hizo su vaticinio: “Lo voy a decir acá, ahora, abiertamente, con tiempo: no sé si será Riquelme el próximo presidente, si será (Andrés) Ibarra, si será (Mario) Pergolini... Hagan lo que quieran, pero el nueve de boca de los próximos 5 años, es Pablo Vegetti. Tiene edad para jugar en Boca. No se va a ir Europa, es serio, profesional, líder, entiende dónde juega...”, argumentó.

Después, contó el intercambio virtual que tuvo con El Tanque, a través de la red social Instagram, y destacó un particular rasgo extra-futbolístico que lo subyugó por parte del jugador santafecino, que lleva 10 goles en 17 partidos este año. “El otro día, subió una foto de Manuel Belgrano con la cinta de capitán; entonces, yo le escribo y le pongo ‘vamos, Pablito, qué grande el General’, por Belgrano, y me pone: ‘qué prócer’, y me dijo tres características de Belgrano. Hasta estudió quién era. Entiende todo”, sentenció, sorprendido.

Luego, pasó a enumerar las virtudes deportivas de Vegetti: “Entrena más de lo que tiene que entrenar, (es) profesional, tiene un salto... ¿Viste lo que salta? ¿Viste lo que es? Un animal. Yo lo quiero en Boca”, reiteró, convencida, ante la atónita mirada de su compañero Daniel Fava.

“Viene haciendo goles desde la B. Decime un nueve para venir a Boca. Mide 1,90, me hace acordar a Palermo”, le dijo Alejandro a Fava, quien no se mostró de acuerdo con la mirada de su colega. A su turno, Daniel indicó que, desde su punto de vista, no hay nadie mejor que Darío Benedetto para ocupar el puesto de centro delantero en Boca. Sin dudarlo, Alejandro le retrucó: “Hoy, Vegetti es mejor que Benedetto”.

El atacante, de 34 años, es uno de los cuatro goleadores del torneo. Con 10 tantos, el ex Instituto está en la cima de los máximos artilleros de la Liga Profesional, junto a Michael Santos, Mateo Retegui y Martín Cauteruccio.

LA NACION