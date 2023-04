Alejandro Fantino estalló contra la dirigencia política en medio de la crisis económica: “Viven en una nube”

escuchar

El conductor de Neura Media, Alejandro Fantino, estalló esta semana contra la dirigencia política por la acuciante situación económica que vive el país. En ese marco, apuntó contra el presidente Alberto Fernández, tras conocerse que, próximamente, podría estar operativo el nuevo avión oficial, bautizado como ARG 01, cuyo costo de compra habría rondado los 22 millones de dólares.

Por eso, Fantino acusó al presidente “y a todos los políticos” de vivir en una “nube de p...”, habida cuenta del presente que vive la mayor parte de la población. “Si estamos pobres como estamos, estamos en el fondo del mar, rascando la olla de nuevo... Es cierto, 28 millones de dólares, para un país, no cambia en la macroeconomía, pero vos no podés comprar un avión”, razonó.

Sin medias tintas, lanzó: “Como decimos en el pueblo, es una tocada de c..., una forr...”. Al mismo tiempo, indicó: “Si comprás un avión, de última, no me lo cuentes. Hacelo pasar por abajo como hizo la esposa de Tombolini... ‘por boletín oficial, compramos un avión’, pero no me lo pases por la cara porque no puedo, no llego, voy bajando las marcas que compro, voy bajando los productos, no alcanzo a pagar el alquiler, el colegio de los pibes, la prepaga, y vos, ¿en un acto de forr... total te gastas 28 palos en un avión? Pero viajá a dedo Alberto, si ya ni presidente sos, si ya dijiste que no vas por la reelección”.

A la vez, cuestionó que Fernández haya utilizado una aeronave para dirigirse a dar una entrevista radial. El hecho fue luego desmentido por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien aclaró: ”El presidente no lo usó, se trasladó en automóvil. El helicóptero de Casa Militar por protocolo de salud y seguridad debe estar en zona ante eventuales emergencia”.

Fantino estalló contra la dirigencia política en medio de la crisis: "Empiecen a dar señales"

En cualquier caso, Fantino reclamó: “¿Por qué en helicóptero? Para que este muchacho vaya, y el que venga, sea Patricia Bullrich, Larreta, Milei... Dejen de romper las p***. Empiecen a dar señales, hermano, porque yo, la mía, la gano con la mía. Venimos acá, laburamos, no cobro un sueldo del estado. Viven como reyes, loco. Alberto, antes de ser presidente comía salteado, y ahora que es presidente, si no viaja en helicóptero, no puede viajar”.

Asimismo, cargó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, por el tipo avión que utilizó para viajar a Washington a negociar con el FMI. “Poné la cara. Tampoco te pido que presentes el pasaporte y te hagan hacer migraciones, porque no vas a hacer migraciones...”, manifestó, resignado.

Por último, en un mensaje a toda la dirigencia política argentina, Fantino les pidió que “vivan un poco más normal, cosa de que la gente tenga un poco menos de bronca”, ya que, opinó, “el enojo que le agarra a la gente, más por lo que vivimos como país, es por verlos a ustedes que viven en una nube de pe...”.

LA NACION