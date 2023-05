La insólita prueba de Alejandro Fantino como relator de Boca: “No tenía idea”

escuchar

Esta semana, el conductor Alejandro Fantino reveló en su programa de Neura Media la intimidad de su prueba para entrar a relatar la campaña de Boca Juniors en Radio Mitre. El periodista, después, estuvo a cargo de las transmisiones por casi 10 años, y desde ahí, dio sus primeros pasos en los medios de comunicación.

“Cuando vengo a Mitre, llego a la final (del concurso para relatar la campaña de Boca), supuestamente, con otros dos relatores, y me hacen pasar a la oficina donde estaba el querido Jorge Santos arriba. Yo entro, ‘¿qué tal? Buenas’ Ya había pasado un relato que había hecho en un grabador. Me llamo Alejandro Fantino, soy de Santa Fe, San Vicente. Estoy acá estudiando periodismo, en Deportea. Doy clases de tenis, también. ¿Puedo dejar la raqueta acá?”, dramatizó el animador, como si volviera a vivir el momento.

Con humor, Fantino dijo que miraba la raqueta para que no se la robaran. “Tengo que comer”, exclamó. Luego, contó que, cuando le preguntaron dónde relataba fútbol, contestó: “Hice pasantías en una radio, le digo. Mentira, no había relatado nunca en mi vida. Ni la cancha de Boca conocía”.

De manera imprevista, el directivo de la radio le pide hacer una prueba con el partido que iban a disputar Boca y Olimpia, por la Supercopa (el equivalente a la Sudamericana). Según explicó, tenía anotados todos los nombres de los jugadores del conjunto xeneize, pero no del guaraní.

La insólita prueba de Alejandro Fantino como relator de Radio Mitre

Descontracturado, Fantino pensaba seguir para adelante, porque pensaba, “no tenía ninguna chance de quedar. “Digo, ya está, hago esto, mañana vuelvo a dar clases de tenis, me voy a mi casa. Larga el partido, pero yo no conocía a los jugadores de Olimpia de Paraguay, no tenía la más p... idea de quiénes eran. De p... conocía a los de Boca”.

Con el temor de que advirtieran su desconocimiento en la materia, recurrió a un ingenioso recurso. “Tengo un enano adentro que me dice: metele a los de Olimpia apellidos de tenistas latinoamericanos, ¿si estos no saben quiénes son? Están en b... como vos. Y hago la primera prueba. ‘Pelotazo largo para Marcelo Filippini (uruguayo) recibe la pelota Patricio Apey (chileno), y viene con la pelota Bengoechea, nada. Le metí ritmo al partido, ya me solté y Andrés Gómez (ecuatoriano) entraba a cabecear’”, dijo, histriónico, entre risas.

Al terminar la narración, el animador advirtió que su treta había surtido efecto. “Termino el primer tiempo y los tipos así (aplausos). Qué ritmo nene, pero vos relatabas allá? Sí, les digo, yo relaté Sportivo Belgrano, muchos equipos de allá. Ni cabina de transmisión tenía San Vicente”, agregó, entre risas.

“Les digo claro, me dedico a esto. Vine acá un poco a cada cosa, porque me vine, mi papá es empresario agropecuario. Mentira. Para que sientan que no tenía necesidad, tampoco”, continuó Fantino su desopilante narración.

LA NACION