“¿Por qué me atacás?”: el intenso cruce entre Chavo Fucks y Federico Bulos por Boca

Los columnistas de F90 (ESPN), Chavo Fucks y Federico Bulos, protagonizaron este jueves un intenso intercambio en el programa, mientras discutían sobre los futbolistas que incorporó Boca Juniors a su plantel en los últimos tres años. En ese marco, el comentarista deportivo criticó algunas decisiones que, luego, el relator matizó.

Desde el punto de vista de Fucks, los dirigentes de Boca “eligieron mal los refuerzos”, aspecto con el que disintió el conductor del ciclo, Sebastián Vignolo. A su tiempo, el periodista Cholo Sottile estimó que, en ese momento, los responsables de gestionar el club buscaron “oportunidades”. “Es difícil que te salga bien siempre”, opinó Sottile.

En la misma línea, Bulos acotó que el Consejo de Fútbol de Boca “no buscó estrellas”, lo cual produjo la enérgica reacción de Fucks, quien reclamó: “Bueno, ¡pero es Boca!”. Luego, el Chavo dio ejemplos: “Bruno Valdez había jugado poco el semestre anterior. El Pulpo González, en Racing, había estado parado bastante tiempo, vuelve a Racing, lo descarta Beccacece, y lo lleva Boca!”. En ese momento, Bulos admitió, de cara a su colega: “Yo tengo otra mirada”

Acto seguido, el periodista Daniel Arcucci tomó la palabra y dijo: “Es más fácil hacer los que fueron aciertos, y te alcanzan los dedos de una mano: Rojo (es de otra categoría), Romero y Figal”. En desacuerdo con su colega, Bulos le replicó: “Perdón, ¡Óscar Romero funcionó!”. Allí, intervino nuevamente el Chavo, y le frenó el carro a su colega: “No, no funcionó Negro (por el jugador paraguayo). Pará un cachito”.

Ofendido, Bulos retrucó: “Dejame hablar, ¿por qué me atacás? ¡Dejame dar una idea!”. Y les consultó a sus compañeros: “¿A qué le llaman ustedes ‘no funcionó’?”. “Boca gastó 10 millones de dólares con Rolón, Briasco y Orsini y me decías que estaba bien. A Orsini lo trajeron como goleador y no es goleador”, argumentó Diego.

Más sereno, Bulos explicó cuál es su visión sobre la decisión de Boca de traer determinados jugadores, así como su rendimiento: “¿Yo puedo no estar de acuerdo? Mi idea del fútbol es que, un banco de suplentes de un equipo, por más que sea Boca... vos tenés jugadores de nivel, pero de nivel de suplente. Yo creo que, tranquilamente, son muy buenos suplentes, trabajados, en serio: Briasco, Óscar, Cardona...”.

Para dar por concluida la discusión, el Chavo Fucks, al igual que Vignolo, consideró que “los mejores refuerzos de Boca son los pibes”, en relación a los futbolistas formados en las divisiones inferiores del club. En el último mercado de pases, lel conjunto xeneize incorporó a Miguel Merentiel y a Bruno Valdez. Más atrás en el tiempo, en 2020, optó por Pol Fernández, Carlos Zambrano, Edwin Cardona, Diego González y Javier García.

Otros de los futbolistas que llegaron a Boca bajo la actual gestión, son Marcos Rojo, Esteban Rolón, Norberto Briasco, Nicolás Orsini, Juan Ramírez, Luis Advíncula, Darío Benedetto, Jorge Figal, Martín Payero, Facundo Roncaglia, Chiquito Romero, Óscar Romero y Leandro Brey.

