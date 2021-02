Alejandro Fantino postuló tres nombres para que sean refuerzos de Boca

¿A qué jugadores contrataría Alejandro Fantino para Boca? Crédito: ESPN

23 de febrero de 2021 • 13:01

Alejandro Fantino, conductor de ESPN FC, postuló a tres futbolistas para que se sumen a Boca en el próximo mercado de pases.

"Se me van a reír, me van a hacer burlar en las redes sociales, pero me la recontra banco", anticipó durante el programa de este lunes.

"Musto es un jugador para Boca", lanzó Fantino. Damián Musto, volante de 33 años, está a préstamo en Internacional de Porto Alegre. Su pase es propiedad del Huesca de España.

Otro de los futbolistas que mencionó Fantino fue Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez, delantero de Colón de Santa Fe: "Es un jugador para Boca".

Luis "Pulga" Rodríguez, uno de los elegidos por Alejandro Fantino para jugar en Boca Fuente: Archivo - Crédito: MARCELO MANERA / AFP

Por último, el conductor mencionó a otro futbolista experimentado del medio local: Darío Cvitanich, quien tuvo un paso por el xeneize, cuando el entrenador era Julio César Falcioni, aquel equipo fue finalista de la Copa Libertadores en 2012.