No se conocían, decidieron escuchar juntos los penales de Argentina-Francia por la radio y lo que pasó después conmovió a todos

Este 18 de diciembre se cumplen tres años de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar. Aquella jornada memorable coronó a la selección argentina en una reñida final contra Francia que se definió por penales. A lo largo y ancho del país, este partido se vio de todas las maneras posibles: con amigos, familiares, en la calle escuchándolo por radio y hasta con personas desconocidas que compartían el mismo sentimiento.

Las fotos y videos inundaron las redes sociales post 18 de diciembre de 2022. Uno de los registros fílmicos que más se recuerda es el de dos personas en la provincia de Córdoba que aguardaban ansiosos la ejecución del penal de Gonzalo Montiel.

Una de las personas en cuestión, que se encargó de filmar este emotivo momento, estaba sentado sobre la vereda, al costado de su auto, con la radio a todo volumen. Otro de los protagonistas adoptó la misma postura, cerca de un santuario de una Virgen.

Dos hinchas, que no se conocían previamente, se fundieron en un abrazo tras la obtención del título de la selección argentina

Los dos, movilizados por la misma cuestión, seguían al pie del cañón el relato del periodista que tomaba nota de la carrera previa de Montiel antes de ejecutar el penal que le daría el título mundial a la Argentina. “Somos campeones”, gritó uno de los protagonistas, que salió corriendo disparado y se abrazó con la otra persona, que adoptó la misma postura de gritar emocionado.

“Gracias, hermano”, dijo, emocionado, el hombre que apoyó su celular en el asiento del acompañante para filmar un momento único e irrepetible. Este contenido tan cargado de emoción se replicó de inmediato en las redes sociales, especialmente en TikTok.

“Escuché los penales cerca de casa, me fui de los nervios y me encontré a esta persona que no voy a olvidar nunca. El fútbol te da momentos emocionantes y únicos. Este es uno de ellos. ¡Gracias, Argentina!”, expresó Miki Manzur, como se lo conoce en TikTok, al subir el material a la plataforma digital.

La publicación del Miki Manzur y los comentarios de los usuarios

Además del momento en sí, Manzur le agradeció a este lugareño que se encontraba en la vía pública con el cual compartió una situación tan especial como la definición de una final.

Al tener un notorio impacto por el componente emocional, los usuarios celebraron este encuentro inesperado entre las dos personas que no se conocían previamente y hoy tienen una increíble historia para contar.

“Nunca me voy a olvidar de vos”; “Hermoso momento... pasan los años y sigo emocionándome”; “Este video resume lo que somos, quienes nos importa y bajo la protección de quién estamos”; “Nunca nos olvidaremos de ustedes dos” y “De todas las reacciones está definitivamente es mi favorita”, fueron los ingeniosos comentarios de un posteo que llegó a los 2.4 millones de reproducciones.

Lionel Messi, figura de la Argentina en el Mundial, besa la Copa del Mundo

Con dos goles de Lionel Messi -uno de penal- y otro memorable de Ángel Di María, tras una excelente jugada colectiva, Argentina marcó tres goles entre el tiempo regular y complementario. Sin embargo, la figura de Kylian Mbappé complicó los planes con sus goles que llevaron al encuentro a la definición por penales. Desde la pena máxima, Montiel, hoy en River, convirtió el último y el más importante de la historia moderna del deporte argentino.