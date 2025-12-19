Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales y cronograma de partidos

La selección argentina quedó ubicada en el Grupo J del Mundial 2026 con rivales que, a priori, no deberían ponerle piedras en el camino hacia la etapa de eliminación directa -que por primera vez en la historia comenzará en 16vos de final ya que la competencia se amplió a 48 equipos: Austria, Argelia y Jordania. De los tres, el más complejo, al menos en los papeles, es el equipo austríaco, con varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa. En contrapartida, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición. El seleccionado africano, por su parte, atraviesa un gran presente y buscará dar la sorpresa. Todos los detalles están en canchallena.com.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, frente a Argelia. Luego se medirá el lunes 22, a las 14 y en el AT&T Stadium de Dallas, a Austria. Por último, el domingo 28 a las 23 jugará contra Jordania nuevamente en Dallas. Comenzar con un triunfo será clave, ya que así estará muy cerca de avanzar de ronda (32 de los 48 participantes avanzan a los 16vos).

Argelia será el primer rival de la selección argentina en el Mundial 2026 NurPhoto - NurPhoto

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

La Argentina jugará sus primeros partidos del Mundial 2026 en Kansas City y Dallas ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.