Alejandro Garnacho debutó con la camiseta de la selección argentina en el amistoso ante Australia

Este jueves, en el amistoso de la selección argentina ante Australia, Alejandro Garnacho debutó con la camiseta albiceleste. El habilidoso extremo de 18 años reemplazó a Nicolás González a los 28 minutos del complemento y se puso por primera vez la camiseta albiceleste en mayores. Una joven estrella que ilusiona. Pisó el césped del estadio de los Trabajadores de Pekín, en China, con la camiseta N°28 y, como para enriquecer aún más la historia, al primero que buscó para asociarse fue nada menos que a Lionel Messi.

Garnacho es uno de los proyectos más interesantes no solo de la selección argentina, sino del fútbol a nivel internacional. De madre argentina y padre español, debutó en Manchester United con apenas 17 años y, desde entonces, se ganó un lugar entre los habituales convocados del entrenador neerlandés Erik ten Hag. En la Argentina, su nombre apareció cuando lo convocaron para integrarse al proceso de selecciones nacionales. Jugó certámenes extraoficiales con divisiones juveniles y se dio el lujo de ser parte del combinado mayor en entrenamientos.

Sus gambetas en velocidad deslumbran. Tiene calidad de sobra y lo demuestra día a día en la que es considerada por muchos como la mejor liga del mundo: la Premier League de Inglaterra. Es atrevido, no se esconce nunca y, además de pedir la pelota constantemente, también sabe jugar en los espacios libres, en los que aprovecha su rapidez para llegar al área con libertad y anotar goles o brindar asistencias (convirtió cinco tantos y entregó la misma cantidad de pases gol en 1.202 minutos disputados en esta temporada, repartidos en 34 compromisos).

Tuvo momentos destacados con la Sub 20, a pesar de no disputar el Mundial de este año. Jugó el Torneo Maurice Revello 2022, donde fue el máximo goleador del equipo con cuatro tantos convertidos en igual cantidad de partidos disputados, actuación que no bastó para que el equipo dirigido por Javier Mascherano se clasifique a las semifinales, aunque le permitió finalizar en el 5° puesto. En marzo, previo a la fecha FIFA (en la que había sido convocado por Lionel Scaloni), sufrió un esguince del ligamento talofibular del tobillo derecho, por lo que finalmente no pudo debutar en ese entonces.

