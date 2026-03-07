Alejandro Garnacho marcó en el alargue y Chelsea eliminó el sueño de Wrexham en la FA Cup

El partido tuvo todos los condimentos posibles y Alejandro Garnacho quedó en el centro de la escena con una gran actuación. El delantero argentino estuvo a centímetros de convertir en una jugada que terminó en un gol en contra, provocó la expulsión de un rival en el cierre del tiempo regular y finalmente marcó en el alargue el tanto para que Chelsea se ponga arriba en el marcador y logre un sufrido triunfo por 4-2 ante Wrexham, el club galés impulsado por el actor Ryan Reynolds, para avanzar en la FA Cup.

El partido comenzó con sorpresa en Gales. Wrexham golpeó primero a los 17 minutos, cuando Sam Smith capturó un pase largo perfecto del defensor central Callum Doyle, corrió, pasó a sus rivales y definió con un remate raso que se metió junto al palo izquierdo para abrir el marcador. El equipo local aprovechó la intensidad de su arranque y, durante varios pasajes, incomodó a Chelsea, que tardó en encontrar ritmo y claridad en ataque.

La igualdad llegó en una jugada caótica que tuvo como protagonista a Alejandro Garnacho. El argentino quedó en posición de remate dentro del área y su disparo parecía destinado al gol, pero la pelota la salvó en la línea George Thomason, aunque al despejarla rebotó en el arquero Arthur Okonkwo y terminó dentro del arco como gol en contra. La acción le quitó al extremo la conquista que parecía segura y dejó el marcador 1-1 antes del descanso.

El segundo tiempo mantuvo la tensión y el intercambio de golpes. Wrexham volvió a adelantarse tras un tiro de esquina: Josh Windass remató desde afuera del área y nuevamente fue Callum Doyle quien aprovechó para desviarla con el taco. Una acción de lujo para el 2-1, lo que desató la ilusión del público local ante la posibilidad de eliminar a un rival de la Premier League. Con Ryan Reynolds —uno de los dueños del club y famoso actor de Hollywood— festejando sin poder creerlo en el palco.

Chelsea reaccionó pocos minutos después y encontró otra vez la igualdad. Josh Acheampong apareció en el área para aprovechar un pase que se ensució por un rebote y definió con un remate que se clavó en la escuadra derecha para establecer el 2-2 y devolverle aire al equipo londinense cuando el partido entraba en su tramo final.

Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión. En el tiempo añadido, el árbitro amonestó a George Dobson tras una dura falta sobre Garnacho cuando gambeteaba cerca de la banda izquierda. Pero, luego de ir a revisar la jugada en el VAR, cambió la decisión por roja directa. Con el marcador empatado, el Wrexham iba al alargue con uno menos.

El desenlace llegó en el alargue y tuvo otra vez a Alejandro Garnacho como protagonista. A los seis minutos del tiempo extra, un pase largo de Dário Essugo dejó al delantero argentino solo frente al arco en el segundo palo. Garnacho apenas tuvo que conectar la pelota para empujarla, aunque la definición tuvo un efecto extraño: el balón ingresó y, tras pegar en la parte inferior del poste, salió despedido. No quedaron dudas de que había cruzado la línea. Con ese tanto, el primero después de nueve partidos, Chelsea pasó a ganar 3-2.

Cuando el partido parecía resuelto, Wrexham volvió a demostrar por qué estuvo cerca de concretar uno de los grandes batacazos de la competencia más vieja del fútbol. Con un futbolista menos, el equipo local avanzó con decisión, empujado por el público y por una energía poco habitual para un equipo que disputaba el tramo final del alargue en inferioridad numérica.

La igualdad incluso llegó a festejarse en el estadio. A los 25 minutos del segundo tiempo extra, tras un tiro de esquina, la pelota fue peinada en el primer palo y Lewis Brunt apareció en el segundo para empujarla al gol. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR y el árbitro anuló correctamente la conquista por fuera de juego.

En el tiempo agregado, João Pedro, que había ingresado desde el banco, marcó un golazo para cerrar el 4-2 final. El delantero brasileño volvió a marcar luego del hat-trick ante Aston Villa. A los hinchas locales no les quedó más que aplaudir la actuación de su equipo, que dio todo, a pesar de la derrota.

La eliminación no opacó la actuación de un equipo que jugó de igual a igual frente a un rival de la Premier League y mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.

Impulsado por su público y con el propio Ryan Reynolds incrédulo en el palco, el conjunto galés estuvo a segundos de completar el golpe de la jornada. Pero la noche terminó con Garnacho como figura: primero protagonista de una jugada insólita, después autor del gol que definió un partido caótico y vibrante.

Arsenal también avanza y mantiene viva su ambición de ganar todo

El líder de la Premier League evitó una sorpresa incómoda y superó 2-1 a Mansfield Town, de la tercera división, para meterse en los cuartos de final de la FA Cup y sostener intactas sus aspiraciones de conquistar todos los títulos de la temporada.

Mikel Arteta apostó por una formación alternativa debido al calendario cargado y la cercanía del duelo de la Champions League frente a Bayer Leverkusen. La rotación dejó en evidencia ciertas dificultades ante un rival que compite en la League One y que durante varios pasajes logró incomodar al conjunto londinense.

La ventaja inicial llegó cerca del descanso. El gales Noni Madueke definió con un remate de primera al ángulo superior y estableció el 1-0 a los 41 minutos. Sin embargo, el local reaccionó poco después del inicio del segundo tiempo, cuando Will Evans aprovechó un pase impreciso del juvenil Marli Salmon y definió ante Kepa Arrizabalaga para el empate.

La historia de Evans resulta singular incluso dentro del espíritu tradicional de la FA Cup. El delantero es semiprofesional, trabaja como lechero en una granja del condado de Nottinghamshire y en su tiempo libre se convierte en protagonista de estas jornadas: en 2024 le anotó a Manchester United y ahora repitió frente a Arsenal.

El conjunto de Arteta resolvió la eliminatoria desde el banco de suplentes. Eberechi Eze ingresó y, apenas cuatro minutos después, conectó un potente disparo al ángulo a los 66 minutos que selló el 2-1 definitivo y aseguró la clasificación.

El partido también dejó una marca simbólica en la historia del club londinense: Max Dowman, con 16 años y 66 días, se convirtió en el futbolista más joven de Arsenal en disputar un encuentro de la FA Cup. Con sufrimiento, pero con eficacia, el equipo de Arteta mantiene viva la ilusión de una temporada perfecta hasta el momento.