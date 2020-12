Alejandro "Papu" Gómez aclaró el incidente con la televisión italiana

Papu Gómez aclaró el incidente con la televisión italiana por el polémico premio Fuente: AFP

Alejandro "Papu" Gómez, jugador del Atalanta de Italia, salió al cruce sobre haber roto el irónico premio Tapiro de Oro y aseguró que ejerció su derecho de no querer recibir el galardón.

Según había informado la Gazzetta, de Italia, un periodista quiso acercarse a darle un premio al Papu Gómez, quien no aceptó y se los habría lanzado, rompiendo el obsequio que le querían entregar.

Lo cierto es que el programa televisivo Striscia la Notizia de Canale 5 quiso darle el Tapiro d'Oro, un galardón que reparten hace 24 años en modo sarcástico a personajes del espectáculo, política o deportes que hayan protagonizado un escándalo. Gómez fue separado del plantel del Atalanta por su enfrentamiento con el entrenador.

El cronista, recuerda el diario Marca, Valerio Staffeli buscó al Papu Gómez, quien se negó durante todo su trayecto hacia su vehículo. Los periodistas le dejaron el galardón arriba del coche y el futbolista les lanzó el premio hacia ellos.

En Italia comenzaron a castigar nuevamente al Papu Gómez y el futbolista argentino salió a defenderse en su Instagram: "Nunca he tirado algún objeto hacia el enviado del programa, solo elegí, y era mi derecho, no recibir nada y no contestar a las preguntas, respetando a los que estaban haciendo haciendo su trabajo", explicó.