Max Verstappen pronosticó que la nueva F1 será “difícil de entender” para el espectador promedio

Para el tetracampeón mundial Max Verstappen, la nueva era reglamentaria que debutará en 2026 puede convertir a la Formula 1 en un espectáculo más complejo de descifrar para el fanático promedio. Ni más simple, ni más intuitivo: más difícil.

En un contexto en el que la categoría vive un auge global —impulsado por la serie Drive to Survive y por la expansión mediática que rodea al campeonato— el neerlandés aportó una nota de escepticismo. Su preocupación no gira en torno a la velocidad pura ni al talento al volante. Tiene que ver con la narrativa en pista, con la claridad del espectáculo y con la forma en que el público interpreta lo que sucede vuelta a vuelta.

Verstappen ajusta detalles durante la pretemporada Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

“Será complicado de seguir y de entender”, anticipó el piloto de Red Bull. Ocurre que en la temporada 2026 entran en vigor nuevas regulaciones técnicas con un énfasis mucho mayor en la gestión de la energía. La unidad de potencia tendrá un componente eléctrico más determinante y la administración de la batería será clave en cada tramo del circuito. Para el espectador, eso significa que muchas decisiones estratégicas no se verán a simple vista.

Verstappen lo explicó desde la lógica del piloto. Cada auto dispondrá de una cantidad limitada de energía para desplegar a lo largo de la vuelta. El momento elegido para utilizarla —para atacar o para defender— dependerá no solo del instinto, sino también de la eficiencia del motor, del equilibrio aerodinámico y de la lectura estratégica del equipo. “Hay muchos elementos que tienen que encajar”, resumió.

La incógnita principal, incluso para los protagonistas, es cómo afectará esto a los adelantamientos. Con todos los autos habilitados a abrir las alas en recta bajo el nuevo esquema aerodinámico, el clásico diferencial del DRS dejará de ser un factor selectivo. El foco pasará a la gestión energética. ¿Cuánta batería gastar en el intento? ¿Cuánto reservar para defenderse metros más adelante? El duelo rueda a rueda podría transformarse en una partida de ajedrez invisible para el que mira todo desde el living de su casa.

Verstappen en acción en Monteló (España), durante la pretemporada Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

El neerlandés no ocultó sus dudas. “Cuando miro los datos, me pregunto: ¿esto es realmente lo que queremos?”, deslizó. La pregunta no apunta a la dificultad de adaptación. Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, demostró que puede moldear su estilo a diferentes reglamentos. Su objeción es otra: la experiencia de conducción y, por extensión, la experiencia del espectáculo.

“No tiene que ver con los resultados”, aclaró, anticipándose a la lectura simplista de que un eventual dominio de su equipo podría suavizar su postura. El eje, según él, es el disfrute. Conducir al límite siempre será exigente, pero no todo lo exigente resulta necesariamente placentero. Y en un campeonato que se vende como lo mejor que puede haber en materia tecnológica aplicada al automovilismo, la sensación al volante sigue siendo un factor central para quienes lo protagonizan.

Hay, además, un mensaje paralelo. La Fórmula 1 trabajó durante años para ampliar su base de seguidores, simplificar la comprensión estratégica y acercar la técnica al gran público. Las nuevas reglas, con mayor dependencia de algoritmos energéticos y cálculos milimétricos de despliegue eléctrico, podrían afectar esa premisa. La espectacularidad no desaparecerá (los autos seguirán siendo los más rápidos del planeta), pero la explicación de por qué uno adelanta y otro no podría requerir más gráficos que intuición.

Max Verstappen cree que los fanáticos no la tendrán fácil para disfrutar de la F1 con sus nuevas reglas Altaf Qadri - AP

Verstappen fue todavía más lejos en la pretemporada, sugiriendo que el rumbo reglamentario no necesariamente prolonga su entusiasmo por extender su carrera en la categoría. Cuando se le preguntó cuánto tiempo imagina seguir en el campeonato, eligió la cautela: “Ojalá por mucho tiempo, pero es difícil de predecir”. En esa respuesta conviven la prudencia contractual y una reflexión más profunda sobre hacia donde está girando el deporte.

Una nueva era

La Fórmula 1 se encamina hacia una etapa donde la eficiencia energética y la sostenibilidad tendrán un protagonismo inédito. Es un movimiento alineado con la industria automotriz global y con las exigencias medioambientales. Pero en el tránsito entre la ingeniería de vanguardia y el espectáculo masivo se juega algo más que décimas de segundo.

Concluida la pretemporada, la Fórmula 1 pone primera rumbo a Oceanía para disputar el Gran Premio de Australia. La actividad será este fin de semana en el Circuito de Albert Park, Melbourne

El calendario 2026 le devuelve a Australia su tradicional condición de carrera inaugural, desplazando a los Grandes Premios de Medio Oriente que habían abierto las temporadas recientes.

Esta vez, la planificación de los equipos se alteró por el conflicto bélico que se desató este fin de semana en Irán y alrededores, lo que obligó a los equipos a planificar de otra manera la llegada de los equipos y los pilotos a suelo australiano.

En total son unas 2200 personas que mueve la Fórmula 1, aproximadamente entre 100 y 110 personas por equipo. Parte de estas personas pueden ser prescindibles si no necesariamente tienen que estar en un gran premio, son entre 20 o 30 que son administrativos y personal de marketing y de relaciones públicas.

Colapinto, muy entusiasmado antes del comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Las alternativas para los equipos eran volar por Singapur (hay vuelos directos desde Europa) o Hong Kong y de ahí a Australia. De esta manera un desplazamiento de 20 o 21 horas para llegar hasta Melbourne se transformaba en 24 o 25 y en todo caso hasta en 30 horas.

Cada escudería se organizó de manera independiente. En el caso de Alpine, que no quiso informar oficialmente acerca de cuáles eran sus medidas alternativas, informaciones que llegaron indican que Franco Colapinto y otros miembros del equipo tomaron rumbo por Singapur, con lo cual no tendrán problemas para llegar a tiempo.